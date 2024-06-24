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Published Сегодня, 09:12

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Updated Сегодня, 09:14

Скандальная новосибирская звезда «Пацанок» Бэлла Кузнецова избита в столичном баре

Скандальная новосибирская звезда «Пацанок» Бэлла Кузнецова избита в столичном баре

24 июня 2024, 09:12
Фото: соц сети
Жительница Новосибирска и участница реалити-шоу «Пацанки» Бэлла Кузнецова после драки в московском баре угодила в больницу, сообщают соцсети.

Жительница Новосибирска и участница реалити-шоу «Пацанки» Бэлла Кузнецова угодила на больничную койку после потасовки в одном из московских баров. Об инциденте сообщили в социальных сетях.

Накануне участница пятого сезона шоу телеканала «Пятница!» отдыхала в заведении на Покровском бульваре в компании еще одной «Пацанки» Костьи Купер и троих знакомых девушек. Буквально перед закрытием у них произошел конфликт с посетителем-мужчиной.

Несмотря на то, что сибирячка довольно долгое время занималась профессиональным боксом, она пропустила от оппонента удар в голову. Скорая помощь доставила Кузнецову в стационар, но обследование выявило только гематому.

Сейчас полиция проводит проверку обстоятельств драки.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Москва#Пацанки#Реалити-шоу#Белла Кузнецова
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