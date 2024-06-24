Скандальная новосибирская звезда «Пацанок» Бэлла Кузнецова избита в столичном баре

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Жительница Новосибирска и участница реалити-шоу «Пацанки» Бэлла Кузнецова угодила на больничную койку после потасовки в одном из московских баров. Об инциденте сообщили в социальных сетях.
Накануне участница пятого сезона шоу телеканала «Пятница!» отдыхала в заведении на Покровском бульваре в компании еще одной «Пацанки» Костьи Купер и троих знакомых девушек. Буквально перед закрытием у них произошел конфликт с посетителем-мужчиной.
Несмотря на то, что сибирячка довольно долгое время занималась профессиональным боксом, она пропустила от оппонента удар в голову. Скорая помощь доставила Кузнецову в стационар, но обследование выявило только гематому.
Сейчас полиция проводит проверку обстоятельств драки.