«СмартСити» за 46 млрд построят для инноваторов под Новосибирском

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
Около 46 миллиардов рублей вложений потребует возведение объектов территории научной и образовательно-инновационной деятельности «СмартСити» под Новосибирском. Сейчас в региональном правительстве готовится заявка на выделение средств из федерального бюджета по одному из национальных проектов.
Напомним, обновленная концепция «СмартСити» была представлена в начале июня. Территория появится между Академгородком и наукоградом Кольцово.
По информации департамента информационной политики правительства региона, при проектировании «СмартСити» в приоритете будет создание социальных объектов и транспортная доступность. В областном Агентстве развития жилищного строительства уже началась работа над проектом планировки территории.
«СмартСити» будет построен по принципу Комплексного развития территорий на средства инвесторов и деньги из бюджетов разных уровней, сообщает ТАСС.