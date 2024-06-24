atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:31

Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

«СмартСити» за 46 млрд построят для инноваторов под Новосибирском

«СмартСити» за 46 млрд построят для инноваторов под Новосибирском

24 июня 2024, 05:31
Фото: 1MI
На строительство объектов территории научной и образовательно-инновационной деятельности «СмартСити» под Новосибирском потребуется около 46 миллиардов рублей, следует из сообщения регионального правительства.

Около 46 миллиардов рублей вложений потребует возведение объектов территории научной и образовательно-инновационной деятельности «СмартСити» под Новосибирском. Сейчас в региональном правительстве готовится заявка на выделение средств из федерального бюджета по одному из национальных проектов.

Напомним, обновленная концепция «СмартСити» была представлена в начале июня. Территория появится между Академгородком и наукоградом Кольцово.

По информации департамента информационной политики правительства региона, при проектировании «СмартСити» в приоритете будет создание социальных объектов и транспортная доступность. В областном Агентстве развития жилищного строительства уже началась работа над проектом планировки территории.

«СмартСити» будет построен по принципу Комплексного развития территорий на средства инвесторов и деньги из бюджетов разных уровней, сообщает ТАСС.

Новосибирец срубил березки и лишился полумиллиона рублей и «Лексуса»
Узнать подробнее
Читайте также:
Сроки строительства двух поликлиник по ГЧП продлены в Новосибирске Студент НГУ перевел песни Юрия Шевчука на математический языкЛюбитель вейпа из Новосибирска чуть не истек кровью
#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Строительство#Академгородок#Инновации#СмартСити#Наукоград Кольцово
Подпишитесь
Как реагируют новосибирские туристы на ракетный обстрел Крыма
Сегодня, 04:16
Когда будут выпускные вечера в школах Новосибирской области — называем даты
Сегодня, 06:48
Воронка от молнии образовалась в Новосибирской области
Сегодня, 06:43
Об аномальной жаре всю неделю предупредили новосибирцев
Сегодня, 06:38
Мощный град с теннисный мяч обрушился на Новосибирскую область
Сегодня, 02:54
На 10 млн оштрафовали проектировщика новых корпусов клиники Мешалкина в Новосибирске
Сегодня, 02:32