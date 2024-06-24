«СмартСити» за 46 млрд построят для инноваторов под Новосибирском

Около 46 миллиардов рублей вложений потребует возведение объектов территории научной и образовательно-инновационной деятельности «СмартСити» под Новосибирском. Сейчас в региональном правительстве готовится заявка на выделение средств из федерального бюджета по одному из национальных проектов.