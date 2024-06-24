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Спортсменка Алиева после провала на ТНТ не захотела возвращаться в Новосибирск

Спортсменка Алиева после провала на ТНТ не захотела возвращаться в Новосибирск

24 июня 2024, 08:33
Фото: ТНТ
Чемпионка России по смешанным единоборствам Земфира Алиева покинула шоу «Титаны» на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.

Последний выпуск с участием сибирячки вышел в эфир 23 июня. Тогда стало известно, что одна из самых ярких участниц покидает шоу.

Командное состязание для участников разработал искусственный интеллект. Лидеров объединили в одну группу, остальные должны были разбиться по командам самостоятельно. Алиева хотела войти в команду «Титаняшки», но из-за ограниченного количества участников — по шесть — места ей не нашлось. Сибирячка была вынуждена объединиться с другими участниками по остаточному принципу. В итоге она уступила другим спортсменам.

«Я очень расстроилась, в моменте особенно, но что поделаешь, на всё воля Бога. Обидно что 10 миллионов практически были у меня в руках, но нет», — рассказала Алиева подписчикам.

Выигранные деньги спортсменка планировала потратить на квартиру для мамы.

Земфира Алиева решила остаться в Москве. Девушка планирует поучаствовать в других проектах.

Земфира Алиева в детствеЗемфира Алиева в детстве
Фото: ТНТ
Видео: ТНТ
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