Спортсменка Алиева после провала на ТНТ не захотела возвращаться в Новосибирск

Командное состязание для участников разработал искусственный интеллект. Лидеров объединили в одну группу, остальные должны были разбиться по командам самостоятельно. Алиева хотела войти в команду «Титаняшки», но из-за ограниченного количества участников — по шесть — места ей не нашлось. Сибирячка была вынуждена объединиться с другими участниками по остаточному принципу. В итоге она уступила другим спортсменам.