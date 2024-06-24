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Тело 20-летнего парня ищут водолазы в новосибирском Затоне — подробности

Тело 20-летнего парня ищут водолазы в новосибирском Затоне — подробности

24 июня 2024, 04:50
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Спасатели ищут тело молодого мужчины, который ушел ранним утром 24 июня купаться и не вернулся. К поискам привлекли водолазов с эхолотом, рассказали в пресс-службе муниципальной аварийно-спасательной службы.

Известно, что парень ушел купаться около 4 часов утра в Затоне. Об инциденте сообщили очевидцы. Они же указали место происшествия. Спасатели уточнили, что поиски будут идти по современной технологии при помощи эхолота.

Справка

Эхолот используют для обнаружения объектов под водой. Принцип работы устройства основан на отражении импульсов звуковой энергии.

Спасатели рассказали, что с помощью эхолота в выходные в Юго-Западного жилмассиве обнаружили тело мужчины.

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Жаркая погода привлекает к воде тысячи новосибирцев. Между тем, далеко не все места безопасны и пригодны для купания. МЧС ранее опубликовал список локаций, где купаться разрешено.

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