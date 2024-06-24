Трое детей и пятеро взрослых утонули за неделю в водоемах Новосибирской области

В шести из восьми случаев утонувшие вошли в воду в несанкционированных местах, отмеченных запрещающими знаками. Опасность представляют именно дикие пляжи, еще раз напомнили новосибирцам. Для купания лучше выбрать один из этих разрешенных пляжей. Администрациям муниципалитетов предложили перекрывать доступ к воде.