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Трое детей и пятеро взрослых утонули за неделю в водоемах Новосибирской области

Трое детей и пятеро взрослых утонули за неделю в водоемах Новосибирской области

24 июня 2024, 07:00
Фото: 1MI
За минувшую неделю при купании в водоемах региона погибли восемь человек, включая троих детей, рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

Спасатели фиксируют рост погибших на воде вторую неделю подряд. Купание закончилось гибелью на водоемах Новосибирска, Болотнинского, Краснозерского, Куйбышевского, Маслянинского и Тогучинского районов. В последнем продолжают искать тело утопленника.

В шести из восьми случаев утонувшие вошли в воду в несанкционированных местах, отмеченных запрещающими знаками. Опасность представляют именно дикие пляжи, еще раз напомнили новосибирцам. Для купания лучше выбрать один из этих разрешенных пляжей. Администрациям муниципалитетов предложили перекрывать доступ к воде.

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При этом всю неделю, вплоть до 28 июня, в регионе сохранится аномально жаркая погода. Показатели термометров будут превышать отметку +30 градусов. Значит, количество утонувших может вырасти из-за большого спроса на отдых у воды.

Предыдущая неделя унесла жизни девяти купающихся — четверых взрослых и пятерых детей.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Дети#Вода#Утонул#МЧС
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