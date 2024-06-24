Трое детей и пятеро взрослых утонули за неделю в водоемах Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Спасатели фиксируют рост погибших на воде вторую неделю подряд. Купание закончилось гибелью на водоемах Новосибирска, Болотнинского, Краснозерского, Куйбышевского, Маслянинского и Тогучинского районов. В последнем продолжают искать тело утопленника.
В шести из восьми случаев утонувшие вошли в воду в несанкционированных местах, отмеченных запрещающими знаками. Опасность представляют именно дикие пляжи, еще раз напомнили новосибирцам. Для купания лучше выбрать один из этих разрешенных пляжей. Администрациям муниципалитетов предложили перекрывать доступ к воде.
При этом всю неделю, вплоть до 28 июня, в регионе сохранится аномально жаркая погода. Показатели термометров будут превышать отметку +30 градусов. Значит, количество утонувших может вырасти из-за большого спроса на отдых у воды.
Предыдущая неделя унесла жизни девяти купающихся — четверых взрослых и пятерых детей.