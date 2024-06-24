Удар молнии по самолету S7: что произошло

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Самолет авиакомпании «Сибирь» (S7) выполнял рейс Ноябрьск — Новосибирск. Во время полета экипаж почувствовал, что в лайнер ударила молния. Тем не менее самолет удалось без последствий приземлить в аэропорту Толмачево.
После посадки 23 июня пилоты доложили о возможном попадании молнии. Командир судна сделал отметку в технической летной книжке о воздействии электричества на борт.
Самолет осмотрели, но видимых повреждений не обнаружили. Однако пассажиры испытались легкий испуг.
Напоним, ранее самолет Новосибирск — Пхукет развернули в пути из-за ребенка на борту. Несовершеннолетнему стало плохо в полете, из-за чего рейс вернули в Толмачево. После того как ребенка сняли с борта, все пассажиры вылетели в Пхукет.
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