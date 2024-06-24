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23 июня в регионе бушевала гроз

Удар молнии по самолету S7: что произошло

24 июня 2024, 07:08
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
23 июня в регионе бушевала гроз

Молния могла ударить в летевший в Новосибирск самолет

Пилоты самолета, летевшего до Новосибирска сообщили о возможном ударе молнии в воздушное судно, делится канал AVIAINCIDENT.

Самолет авиакомпании «Сибирь» (S7) выполнял рейс Ноябрьск — Новосибирск. Во время полета экипаж почувствовал, что в лайнер ударила молния. Тем не менее самолет удалось без последствий приземлить в аэропорту Толмачево.

После посадки 23 июня пилоты доложили о возможном попадании молнии. Командир судна сделал отметку в технической летной книжке о воздействии электричества на борт.

Самолет осмотрели, но видимых повреждений не обнаружили. Однако пассажиры испытались легкий испуг.

Напоним, ранее самолет Новосибирск — Пхукет развернули в пути из-за ребенка на борту. Несовершеннолетнему стало плохо в полете, из-за чего рейс вернули в Толмачево. После того как ребенка сняли с борта, все пассажиры вылетели в Пхукет.

Также Atas.Info ранее публиковал памятку о том, что можно брать в ручную кладь в самолет в 2024 году.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Аэропорт#Самолет#S7#Безопасность#Авиация
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