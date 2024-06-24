Удар молнии по самолету S7: что произошло

Напоним, ранее самолет Новосибирск — Пхукет развернули в пути из-за ребенка на борту. Несовершеннолетнему стало плохо в полете, из-за чего рейс вернули в Толмачево. После того как ребенка сняли с борта, все пассажиры вылетели в Пхукет.