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Published Сегодня, 17:26

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Updated Сегодня, 17:27

В Египте выявили случаи инфицирования смертельно опасным вирусом

В Египте выявили случаи инфицирования смертельно опасным вирусом

24 июня 2024, 17:26
Фото: Изображение Midjourney
В Египте туристы рискуют стать жертвой нового опасного заболевания. Несколько случаев заражения опасной инфекцией уже зарегистрированы в Евросоюзе. Есть единичные случаи летальных исходов.

Как установили медики, все зараженные вернулись в Италию после проведенного отдыха на популярном египетском курорте Шарм-эш-Шейх. У всех инфицированных следующие симптомы: тошнота, рвота, ломота в костях, слабость в мышцах, повышенная температура тела. Об этом пишет newia.ru

По результатам проведенных анализов установлено, что все туристы заболели лихорадкой денге, от которой произошла массовая гибель людей в XVIII веке. Эффективного препарата от этого недуга, как и много лет тому назад, нет. Также отмечается, что в 2023 году от этого заболевания на планете умерло несколько тысяч человек, а количество зараженных превысило 5 миллионов.

Денге — опасное для жизни заболевание, которое передается при укусах инфицированных комаров. Инкубационный период составляет от трех дней до двух недель. Наибольшее число случаев инфицирования регистрируется в субтропиках и тропиках. Кроме вышеупомянутых симптомов отмечаются сильный кашель, ринорея, тонзиллит, понос, а также рвота с кровью.

#Здоровье#Болезнь#Вирусы#Все материалы авторов
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