В Египте выявили случаи инфицирования смертельно опасным вирусом

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Как установили медики, все зараженные вернулись в Италию после проведенного отдыха на популярном египетском курорте Шарм-эш-Шейх. У всех инфицированных следующие симптомы: тошнота, рвота, ломота в костях, слабость в мышцах, повышенная температура тела. Об этом пишет newia.ru
По результатам проведенных анализов установлено, что все туристы заболели лихорадкой денге, от которой произошла массовая гибель людей в XVIII веке. Эффективного препарата от этого недуга, как и много лет тому назад, нет. Также отмечается, что в 2023 году от этого заболевания на планете умерло несколько тысяч человек, а количество зараженных превысило 5 миллионов.
Денге — опасное для жизни заболевание, которое передается при укусах инфицированных комаров. Инкубационный период составляет от трех дней до двух недель. Наибольшее число случаев инфицирования регистрируется в субтропиках и тропиках. Кроме вышеупомянутых симптомов отмечаются сильный кашель, ринорея, тонзиллит, понос, а также рвота с кровью.