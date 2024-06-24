В Египте выявили случаи инфицирования смертельно опасным вирусом

По результатам проведенных анализов установлено, что все туристы заболели лихорадкой денге, от которой произошла массовая гибель людей в XVIII веке. Эффективного препарата от этого недуга, как и много лет тому назад, нет. Также отмечается, что в 2023 году от этого заболевания на планете умерло несколько тысяч человек, а количество зараженных превысило 5 миллионов.