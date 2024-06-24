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Updated Сегодня, 13:27

В ГК «Титан» рассказали о ПМЭФ-2024 и перспективах развития химпрома

В ГК «Титан» рассказали о ПМЭФ-2024 и перспективах развития химпрома

24 июня 2024, 13:26
Фото: 56324 ФМА
Председатель совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский поделился итогами недавно прошедшего ПМЭФ-2024. На форуме заключили важные для компании соглашения, обсудили реализацию инвестиционных проектов, будущее холдинга и химпрома страны в целом.

Группа «Титан» занимает лидирующие позиции на российском рынке химической промышленности.

Сутягинский отметил, что в настоящее время холдинг работает над семью проектами в области мало- и среднетоннажной химии, направленными на импортозамещение. В этом году планируется запуск производства метионина, изофорона и полибутилентерефталата. Эти два продукта ранее не производились в России, и после запуска новых мощностей компания сможет полностью покрыть внутренний спрос на них, передает newizv.ru.

В 2025 году «Титан» планирует открыть предприятие по производству силикагелей и силиказолей в Дзержинске Нижегородской области. В 2026 году в Пскове начнется строительство второй очереди завода по производству ПЭТ/ПБТ. Ранее холдинг модернизировал производство фенол-ацетона и метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ), став крупнейшим производителем этих продуктов в России.

В ответ на недостаток антисептиков и спиртосодержащих продуктов, важных для лакокрасочной, медицинской, химической, нефтеперерабатывающей и авиапромышленностей, компания начала производство изопропилового спирта объемом 60 тысяч тонн в год.

Фото: 56324 ФМА

В 2024 году инвестиции холдинга удвоятся и достигнут 15 миллиардов рублей. Общий портфель реализуемых проектов превышает 350 миллиардов рублей. В этом году планируется увеличить объем выпускаемой продукции до 800 тысяч тонн, а выручка ожидается на уровне 60 миллиардов рублей, добавил Сутягинский.

На ПМЭФ холдинг заключил долгосрочное партнерство с Газпромбанком для реализации проекта ЭП-600 в Омской области. Также было подписано трехстороннее соглашение между ГК «Титан», Акционерным Банком «РОССИЯ» и правительством Омской области. Основная цель партнерства — реализация инвестиционных проектов в сфере мало- и среднетоннажной химии в регионе.

Сутягинский подчеркнул, что для России важно достичь технологического лидерства в химической отрасли. Группа «Титан» активно работает в этом направлении, реализуя новые проекты, развивая научную базу, внедряя инновационные технологии и готовя специалистов. В регионах присутствия создаются инжиниринговые центры для научных исследований и разработки современных полимерных продуктов.

В Омске уже действует такой инновационный кластер. Аналогичный центр будет создан в Пскове. Сутягинский уверен, что эти учреждения станут важными инструментами для технологического развития химической промышленности.

#Общество
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