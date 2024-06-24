В ГК «Титан» рассказали о ПМЭФ-2024 и перспективах развития химпрома

Сутягинский отметил, что в настоящее время холдинг работает над семью проектами в области мало- и среднетоннажной химии, направленными на импортозамещение. В этом году планируется запуск производства метионина, изофорона и полибутилентерефталата. Эти два продукта ранее не производились в России, и после запуска новых мощностей компания сможет полностью покрыть внутренний спрос на них, передает newizv.ru.