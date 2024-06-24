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Published Сегодня, 12:51

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Updated Сегодня, 12:53

В мэрии Новосибирска не ответили на вопрос о помощи городу-побратиму Севастополю

В мэрии Новосибирска не ответили на вопрос о помощи городу-побратиму Севастополю

24 июня 2024, 12:51
Фото: телеграм-канал губернатора Севастополя
В Севастополе, который является городом — побратимом Новосибирска, сотни людей попали под ракетную атаку, сообщает Министерство обороны России.

В воскресенье, 23 июня, на Крымский полуостров была совершена ракетная атака. По последним данным, четыре человека погибли, ранены более полутора сотен людей, находившихся в момент инцидента на пляже в Учкуевке на окраине Севастополя.

Известно, что с 2014 года Новосибирск является побратимом Севастополя: во время подписания договора представители городов договорились о сотрудничестве во многих сферах жизни — «на благо своих жителей». Договор подписали мэр Новосибирска Локоть и губернатор Севастополя Меняйло.

«Мы склоняем голову перед вашим горем. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Новосибирск с вами», — говорится в соболезновании мэра Максима Кудрявцева.

При этом в мэрии Новосибирска не смогли оперативно ответить на вопрос Atas.Info, оказана ли уже какая-то помощь жителям и властям города-побратима или подобный жест не планируется.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Погибшие#Ракетная атака#Севастополь
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