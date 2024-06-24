Женщина чудом выжила под колесами электрички в Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:12
Published Сегодня, 02:12
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Происшествие случилось вечером 22 июня. Женщина 36 лет переходила через перегон между остановками Береговая и Обское море.
Сибирячка не убедилась в отсутствии поезда. Машинист экстренно затормозил электричку, но столкновение было неизбежным.
Пострадавшая чудом выжила, но получила различные травмы, характер которых не уточняется. Сейчас она в больнице Бердска. Обстоятельства и причины аварии установит следственно-оперативная группа.