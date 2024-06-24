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Published Сегодня, 02:12

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Updated Сегодня, 02:14

Женщина выжила

Женщина чудом выжила под колесами электрички в Новосибирской области

24 июня 2024, 02:12
Фото: 1MI
Женщина выжила
Электричка сбила женщину под Новосибирском, подробности сообщили в региональном УТ МВД.

Происшествие случилось вечером 22 июня. Женщина 36 лет переходила через перегон между остановками Береговая и Обское море.

Сибирячка не убедилась в отсутствии поезда. Машинист экстренно затормозил электричку, но столкновение было неизбежным.

Пострадавшая чудом выжила, но получила различные травмы, характер которых не уточняется. Сейчас она в больнице Бердска. Обстоятельства и причины аварии установит следственно-оперативная группа.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Поезд#Пострадавший#Электричка
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