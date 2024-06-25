50 тысяч рублей вернет новосибирский минздрав ребенку с диабетом

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
В Новосибирской области суд взыскал с министерства здравоохранения региона деньги, потраченные на покупку системы контроля глюкозы для страдающего сахарным диабетом ребенка. Родственникам пришлось потратить на это почти 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Минздрав региона был обязан обеспечить страдающего хроническим заболеванием несовершеннолетнего из Краснозерского района системой флэш-мониторинга, однако этого сделано не было.
Представителю несовершеннолетнего пришлось написать заявление в прокуратуру. Сотрудники районного надзорного органа обратились в суд, который восстановил справедливость.