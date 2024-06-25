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50 тысяч рублей вернет новосибирский минздрав ребенку с диабетом

50 тысяч рублей вернет новосибирский минздрав ребенку с диабетом

25 июня 2024, 06:37
Фото: 1MI
В Новосибирской области суд обязал министерство здравоохранения региона вернуть представителю ребенка-инвалида деньги, потраченные на покупку системы контроля глюкозы, следует из сообщения прокуратуры региона.

В Новосибирской области суд взыскал с министерства здравоохранения региона деньги, потраченные на покупку системы контроля глюкозы для страдающего сахарным диабетом ребенка. Родственникам пришлось потратить на это почти 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Минздрав региона был обязан обеспечить страдающего хроническим заболеванием несовершеннолетнего из Краснозерского района системой флэш-мониторинга, однако этого сделано не было.

Представителю несовершеннолетнего пришлось написать заявление в прокуратуру. Сотрудники районного надзорного органа обратились в суд, который восстановил справедливость.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Суд#Прокуратура#Диабет#Ребенок-инвалид#Министерство здравоохранения
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