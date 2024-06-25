50 тысяч рублей вернет новосибирский минздрав ребенку с диабетом

В Новосибирской области суд взыскал с министерства здравоохранения региона деньги, потраченные на покупку системы контроля глюкозы для страдающего сахарным диабетом ребенка. Родственникам пришлось потратить на это почти 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.