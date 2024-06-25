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Published Сегодня, 04:09

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Updated Сегодня, 04:11

При планировании ремонта всегда учитывают отдаленные населенные пункты

Благодаря нацпроекту добираться до отдаленных сел будет проще в Новосибирской области

25 июня 2024, 04:09
Фото: 1MI
При планировании ремонта всегда учитывают отдаленные населенные пункты
В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Новосибирской области запланировано привести в нормативное состояние 244 км дорог и 2,1 тысяч погонных метров мостов. Всего дорожные работы пройдут на 102 объектах, сообщает пресс-служба правительства региона.

Среди работ этого запланировано отремонтировать 1,1 км дороги к поселку Высокая Поляна в Черепановском районе, 4 км дороги селу Пайвино восстановят в Маслянинском районе, а к селу Тальменка в Искитимском районе — 9,2 км.

«При планировании ремонтных работ мы всегда учитываем дальние населенные пункты, ведь безопасный проезд к ним также должен быть обеспечен. Значимость таких дорог высока: они ведут к районным центрам, по ним проходят школьные маршрут и грузовой транспорт, а также специальный транспорт экстренных служб для жителей данных населенных пунктов», — рассказал министр транспорт и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Так же в этом году будут отремонтированы дороги возле села Утянка и Морозовка, поселка Дружный, деревни Боровлянка и от поселка Немки до деревни Кукарка. Работы ведутся под контролем министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Нацпроект#БКД#Ремонт дорог
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