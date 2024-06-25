Благодаря нацпроекту добираться до отдаленных сел будет проще в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Среди работ этого запланировано отремонтировать 1,1 км дороги к поселку Высокая Поляна в Черепановском районе, 4 км дороги селу Пайвино восстановят в Маслянинском районе, а к селу Тальменка в Искитимском районе — 9,2 км.
«При планировании ремонтных работ мы всегда учитываем дальние населенные пункты, ведь безопасный проезд к ним также должен быть обеспечен. Значимость таких дорог высока: они ведут к районным центрам, по ним проходят школьные маршрут и грузовой транспорт, а также специальный транспорт экстренных служб для жителей данных населенных пунктов», — рассказал министр транспорт и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Так же в этом году будут отремонтированы дороги возле села Утянка и Морозовка, поселка Дружный, деревни Боровлянка и от поселка Немки до деревни Кукарка. Работы ведутся под контролем министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.