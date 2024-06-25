Четверо утопленников за неделю — новосибирцы гибнут в городских водоемах

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
С начала купального сезона в Новосибирске утонуло семь человек, четверо из них на минувшую неделю, сообщил во вторник, 25 июня, начальник городского департамента по ЧС Серей Куценко в ходе аппаратного совещания в муниципалитете. Все погибшие были нетрезвы и купались в неприспособленных для этого водоемах.
«К сожалению, не помогает активизация информационных мероприятий, которые мы совместно с департаментом информационной проводим», — констатировал Куценко.
Всего в городской черте более 40 водоемов, где купание запрещено. Однако стационарных постов наблюдения там оборудовать нельзя, заявил глава профильного департамента. По словам Сергей Куценко, сейчас на патрулирование этих места вывели две мобильные группы спасателей с надувными резиновыми лодками.