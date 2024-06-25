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Главные причины гибели на воде — алкоголь и купание в запрещенных местах

Четверо утопленников за неделю — новосибирцы гибнут в городских водоемах

25 июня 2024, 05:37
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Главные причины гибели на воде — алкоголь и купание в запрещенных местах

Названа главная причина большого количества утоплений в водоемах Новосибирска

За минувшую неделю в Новосибирске утонули четыре человека, все в местах, где купание запрещено, сообщили в муниципалитете

С начала купального сезона в Новосибирске утонуло семь человек, четверо из них на минувшую неделю, сообщил во вторник, 25 июня, начальник городского департамента по ЧС Серей Куценко в ходе аппаратного совещания в муниципалитете. Все погибшие были нетрезвы и купались в неприспособленных для этого водоемах.

«К сожалению, не помогает активизация информационных мероприятий, которые мы совместно с департаментом информационной проводим», — констатировал Куценко.

Всего в городской черте более 40 водоемов, где купание запрещено. Однако стационарных постов наблюдения там оборудовать нельзя, заявил глава профильного департамента. По словам Сергей Куценко, сейчас на патрулирование этих места вывели две мобильные группы спасателей с надувными резиновыми лодками.

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#Новосибирск
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