Четверо утопленников за неделю — новосибирцы гибнут в городских водоемах

С начала купального сезона в Новосибирске утонуло семь человек, четверо из них на минувшую неделю, сообщил во вторник, 25 июня, начальник городского департамента по ЧС Серей Куценко в ходе аппаратного совещания в муниципалитете. Все погибшие были нетрезвы и купались в неприспособленных для этого водоемах.