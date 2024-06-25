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Больше всего школы нуждаются в педагогах для «началки»

Дефицит учителей в школах Новосибирской области: кто наиболее востребован?

25 июня 2024, 02:29
Фото: 1MI
Больше всего школы нуждаются в педагогах для «началки»

Самых дефицитных учителей в школах назвал новосибирский Минобр

Министерство образования Новосибирской области определило самые недостающие педагогические специальности в школах.

Министерство подвело итоги учебного года в период с 2023 по 2024 гг. и выяснило, в каких специалистов остро нуждаются школы. На первом месте оказались учителя начальников классов (дефицит в 99 человек), на втором оказались преподаватели Ин. яза (83 вакансии), третье место заняли учителя математики (78 предложений).

Проблема дефицита кадров пытаются решить с помощью привлечения молодых специалистов, целевого набора на учебу, реализуют программы «Земский учитель» и «Сетевой учитель».

Сервис hh.ru ранее подсчитал зарплаты педагогов. Они варьировались от 34 до 69 тысяч рублей, а в онлайн школах от 51 до 72 тысяч рублей, пишет РБК Новосибирск.

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#Эмилия Губарева#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Школы#Зарплата#Учителя#Вакансии#Преподаватели#Дефицит кадров
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