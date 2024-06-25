Дефицит учителей в школах Новосибирской области: кто наиболее востребован?

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
Modified Сегодня, 02:31
Updated Сегодня, 02:31
Министерство подвело итоги учебного года в период с 2023 по 2024 гг. и выяснило, в каких специалистов остро нуждаются школы. На первом месте оказались учителя начальников классов (дефицит в 99 человек), на втором оказались преподаватели Ин. яза (83 вакансии), третье место заняли учителя математики (78 предложений).
Проблема дефицита кадров пытаются решить с помощью привлечения молодых специалистов, целевого набора на учебу, реализуют программы «Земский учитель» и «Сетевой учитель».
Сервис hh.ru ранее подсчитал зарплаты педагогов. Они варьировались от 34 до 69 тысяч рублей, а в онлайн школах от 51 до 72 тысяч рублей, пишет РБК Новосибирск.