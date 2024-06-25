Дефицит учителей в школах Новосибирской области: кто наиболее востребован?

Министерство подвело итоги учебного года в период с 2023 по 2024 гг. и выяснило, в каких специалистов остро нуждаются школы. На первом месте оказались учителя начальников классов (дефицит в 99 человек), на втором оказались преподаватели Ин. яза (83 вакансии), третье место заняли учителя математики (78 предложений).