Экономия на продуктах: простые лайфхаки

Posted Сегодня, 19:16
Published Сегодня, 19:16
Modified Сегодня, 19:16
Updated Сегодня, 19:16
Издание newia делится советами, как сократить лишние расходы, сохраняя при этом полноценное питание.
Составляйте список покупок и строго его придерживайтесь, чтобы не выйти за пределы отведенной на траты суммы. Перед походом в магазин проведите ревизию дома, чтобы не покупать то, что у вас уже есть.
Перед входом в магазин спрячьте смартфон и не отвлекайтесь на сообщения, чтобы не совершать лишних покупок.
Ходите в магазин сытыми: так продукты не будут казаться столь привлекательными и вы не наберете в корзину продуктов, которых вам спонтанно захотелось прямо сейчас.
Не покупайте продукты только ради скидок: у многих из них истекает срок хранения. Скоро они станут непригодными для употребления. Берите их только в том случае, если собираетесь готовить немедленно.
Не берите с собой детей: поход с ними в магазин почти всегда означает непредвиденные расходы.
Не покупайте товары, расставленные менеджерами на уровне глаз. Обычно на удобных местах покупателей поджидает самая дорогая продукция. Более дешёвые варианты тех же товаров находятся на верхних или нижних полках.
Покупайте сезонную продукцию: овощи и фрукты, которые доступны в вашем регионе в данный момент, стоят дешевле импортных или выращенных в искусственных условиях.
Выбирайте товары менее известных марок вместо продукции популярных брендов. Качество и состав таких продуктов могут быть не хуже, но продаются они по более низкой цене.