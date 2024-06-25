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Published Сегодня, 09:08

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Updated Сегодня, 09:10

Экстренное предупреждение из-за дождя и грозы объявлено в Новосибирской области

Экстренное предупреждение из-за дождя и грозы объявлено в Новосибирской области

25 июня 2024, 09:08
Фото: 1MI
В Новосибирскую область идут грозовые дожди с усилением ветра, следует из сообщения Западно-Сибирского УГМС.

В Новосибирской области во второй половине вторника, 25 июня, может резко ухудшиться погода, следует из СМС-сообщения областного управления МЧС, разосланного жителям региона.

Подтвердили это и синоптики Западно_Сибирского УГМС: местами в регионе ожидаются сильные дожди с грозами и град. Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.

В то же время аномальная жара с дневной температурой выше 30 градусов пока не отступает. Простоит она как минимум до конца рабочей недели. Сохраняется в регионе и высокая пожароопасность.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирская область#МЧС#Жара#Дождь#Гроза#Усиление ветра
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