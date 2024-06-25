Экстренное предупреждение из-за дождя и грозы объявлено в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В Новосибирской области во второй половине вторника, 25 июня, может резко ухудшиться погода, следует из СМС-сообщения областного управления МЧС, разосланного жителям региона.
Подтвердили это и синоптики Западно_Сибирского УГМС: местами в регионе ожидаются сильные дожди с грозами и град. Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.
В то же время аномальная жара с дневной температурой выше 30 градусов пока не отступает. Простоит она как минимум до конца рабочей недели. Сохраняется в регионе и высокая пожароопасность.