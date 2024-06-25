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Статистика говорит о росте ДТП с участием прокатных самокатов

Электросамокаты временно запретят на День города в Новосибирске

25 июня 2024, 07:10
Фото: atas.info
Статистика говорит о росте ДТП с участием прокатных самокатов
Серьезно ограничить, а в некоторых локация и вовсе запретить передвижение на прокатных электросамокатах предложил мэр Максим Кудрявцев.

Ссылаясь на рост количества жалоб новосибирцев на движение арендных самокатов, установить ограничения в течение 29 и 30 июня, на время празднования Дня города, хочет глава муниципалитета.

«С бизнесом отработайте, чтобы максимально ограничить движение индивидуальных средств в местах проведения массовых мероприятий. Вплоть до полного ограничения, потому что люди травмируются, и эти случаи нам надо исключить», — сказал Максим Кудрявцев, обращаясь к своим подчиненным в ходе аппаратного совещания во вторник, 25 июня.

Так же в эти даты предлагается ввести ограничения на передвижение горожан по Октябрьскому мосту.

Ранее мы рассказывали о том, что по сравнению с прошлым годом число дорожных инцидентов с участием кикшерингового тарнспорта в городе увеличилось более, чем в 13 раз. Самые опасные места — пешеходные переходы.Здесь как самокатчики сбивают людей, так и сами попадают под колеса автомобилей.

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#Транспорт#Новосибирск#День города#Самокаты#Ограничения
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