Электросамокаты временно запретят на День города в Новосибирске

Ранее мы рассказывали о том, что по сравнению с прошлым годом число дорожных инцидентов с участием кикшерингового тарнспорта в городе увеличилось более, чем в 13 раз. Самые опасные места — пешеходные переходы.Здесь как самокатчики сбивают людей, так и сами попадают под колеса автомобилей.