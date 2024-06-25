Электросамокаты временно запретят на День города в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Ссылаясь на рост количества жалоб новосибирцев на движение арендных самокатов, установить ограничения в течение 29 и 30 июня, на время празднования Дня города, хочет глава муниципалитета.
«С бизнесом отработайте, чтобы максимально ограничить движение индивидуальных средств в местах проведения массовых мероприятий. Вплоть до полного ограничения, потому что люди травмируются, и эти случаи нам надо исключить», — сказал Максим Кудрявцев, обращаясь к своим подчиненным в ходе аппаратного совещания во вторник, 25 июня.
Так же в эти даты предлагается ввести ограничения на передвижение горожан по Октябрьскому мосту.
Ранее мы рассказывали о том, что по сравнению с прошлым годом число дорожных инцидентов с участием кикшерингового тарнспорта в городе увеличилось более, чем в 13 раз. Самые опасные места — пешеходные переходы.Здесь как самокатчики сбивают людей, так и сами попадают под колеса автомобилей.