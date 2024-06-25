Глава СКР Бастрыкин затребовал доклад о расселении ветхого дома в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
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Updated Сегодня, 02:59
Глава Следственного комитета страны Александр Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с расселением ветхого дома в Новосибирске. Одна из его жительниц обратилась в приемную Следкома с жалобой на отсутствие реакции на ее предыдущее обращение.
Горожанка проживает в многоквартирном доме, построенном еще в 1939 году. Дом попал в список аварийных более десятка лет назад: по стенам и фундаменту идут трещины, а потолок вот-вот рухнет.
Застройщик, намеревающийся снести аварийное здание и построить на его месте современное жилье, готов выкупить квартиру. Женщину не устроила предлагаемая сумма — она утверждает, что равноценное жилье на эти деньги не купит.
Расследование дело взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.