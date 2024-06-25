Инфляция ускорилась до 9,2% в Новосибирской области

Динамику подстегнул рост цен на все группы товаров. В частности, из продовольствия в цене выросли овощи — как импортные, так и отечественные. Последние — из-за уменьшения запасов. Зафиксирован ускоренный рост цен на свеклу и картофель, а также кофе — из-за скудного урожая.