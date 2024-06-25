Инфляция ускорилась до 9,2% в Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Этот показатель выше, чем средний по Сибирскому федеральному округу, заметил эксперт.
Динамику подстегнул рост цен на все группы товаров. В частности, из продовольствия в цене выросли овощи — как импортные, так и отечественные. Последние — из-за уменьшения запасов. Зафиксирован ускоренный рост цен на свеклу и картофель, а также кофе — из-за скудного урожая.
Из услуг эксперт отметил ускорение роста цен на путевки, вместе с тем аналогичная динамика отмечена на авиабилеты, пишет BFM-Новосибирск.
По прогнозам эксперта, инфляция в 2025 году в России вернется к отметке 4%.