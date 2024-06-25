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Published Сегодня, 10:20

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Инфляция ускорилась до 9,2% в Новосибирской области

Инфляция ускорилась до 9,2% в Новосибирской области

25 июня 2024, 10:20
Фото: 1MI
В мае-2024 инфляция сохранила тенденцию к наращиванию темпа и достигла уровня 9,2%, рассказал замначальника экономического управления Сибирского ГУ Банка России Юрий Коленко.

Этот показатель выше, чем средний по Сибирскому федеральному округу, заметил эксперт.

Динамику подстегнул рост цен на все группы товаров. В частности, из продовольствия в цене выросли овощи — как импортные, так и отечественные. Последние — из-за уменьшения запасов. Зафиксирован ускоренный рост цен на свеклу и картофель, а также кофе — из-за скудного урожая.

Из услуг эксперт отметил ускорение роста цен на путевки, вместе с тем аналогичная динамика отмечена на авиабилеты, пишет BFM-Новосибирск.

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По прогнозам эксперта, инфляция в 2025 году в России вернется к отметке 4%.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Аналитика#Новосибирск#Прогноз#Инфляция#Туризм#Фрукты#Овощи
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