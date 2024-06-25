Итальянцы представили в Монако суперкар, работающий на пластиковых отходах

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Как пишет newkhakasiya.online, автомобиль оснащен 5,2-литровым двигателем V10, способным выдать 1124 лошадиные силы. Мощность передается семиступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями. В автомобиле установлены карбон-керамические тормоза, аналогичные тем, что используются в профессиональных гоночных автомобилях.
Вес суперкара составляет чуть более 1,4 тонны. По заявлению производителя, GB110 может разогнаться до 350 километров в час всего за 12,9 секунды. Компания Bertone не сообщила, откуда взяли силовой агрегат для новой модели, однако журналисты предполагают, что он заимствован у Lamborghini.
Интерьер автомобиля не был показан на презентации, но будущие покупатели смогут заказать индивидуальный дизайн. Цена суперкара будет известна только потенциальным клиентам. Всего Bertone планирует выпустить ограниченную серию из 33 экземпляров этой модели.