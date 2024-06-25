Итальянцы представили в Монако суперкар, работающий на пластиковых отходах

Вес суперкара составляет чуть более 1,4 тонны. По заявлению производителя, GB110 может разогнаться до 350 километров в час всего за 12,9 секунды. Компания Bertone не сообщила, откуда взяли силовой агрегат для новой модели, однако журналисты предполагают, что он заимствован у Lamborghini.