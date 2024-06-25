Люк выбило на новосибирской дороге фонтаном воды — кто ответит за испорченные авто?

По словам официального представителя СГК, для получения возмещения ущерба необходимо зафиксировать происшествие в присутствии сотрудника ГИБДД, сделать фото, видеофиксацию повреждения с привязкой к месту происшествия, получить в ДЭЖиКХ мэрии справку, подтверждающую факт повреждения тепловой сети, сделать экспертную оценку ущерба, а затем обратиться в страховую компанию.