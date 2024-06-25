Люк выбило на новосибирской дороге фонтаном воды — кто ответит за испорченные авто?

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
По сообщениям очевидцев, под удар мощной струи попали два автомобиля. Одному водой залило салон — из-за жаркой погоды окна были открыты. Нужно отдать должное водителю, он спокойно продолжил движение, чтобы освободить проезжую часть и припарковаться.
Корреспондент Atas.info обратился в компанию СГК, чтобы узнать, могут ли рассчитывать владельцы пострадавших авто на компенсацию. Отметим, указанный участок дороги находится в зоне ответственности ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК, входит в СГК).
«Выход воды на улице Фрунзе произошел в результате гидравлических испытаний. Ответственность компании застрахована, компенсации в подобных случаях выплачиваются. Пока в компанию с жалобами на ущерб никто на обращался. Для детального обсуждения ситуации предлагаем связаться с колл-центром СГК по номеру (383) 289-01-45», — ответила пресс-секретарь Новосибирского филиала СГК Наталия Барсукова.
По словам официального представителя СГК, для получения возмещения ущерба необходимо зафиксировать происшествие в присутствии сотрудника ГИБДД, сделать фото, видеофиксацию повреждения с привязкой к месту происшествия, получить в ДЭЖиКХ мэрии справку, подтверждающую факт повреждения тепловой сети, сделать экспертную оценку ущерба, а затем обратиться в страховую компанию.