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Published Сегодня, 06:09

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Updated Сегодня, 06:11

Фонтан воды выбил люк и повредил автомобили на новосибирской дороге

Люк выбило на новосибирской дороге фонтаном воды — кто ответит за испорченные авто?

25 июня 2024, 06:09
Фото: Telegram-канал «АСТ-54 Black»

Фонтан воды выбил люк и повредил автомобили на новосибирской дороге

Вечером 24 июня на улице Фрунзе из канализационного люка забил фонтан воды, грязная вода полилась на проезжающие автомобили, момент аварии попал в объектив видеорегистратора одного из авто.

По сообщениям очевидцев, под удар мощной струи попали два автомобиля. Одному водой залило салон — из-за жаркой погоды окна были открыты. Нужно отдать должное водителю, он спокойно продолжил движение, чтобы освободить проезжую часть и припарковаться.

Видео: Telegram-канал «АСТ-54 Black»

Корреспондент Atas.info обратился в компанию СГК, чтобы узнать, могут ли рассчитывать владельцы пострадавших авто на компенсацию. Отметим, указанный участок дороги находится в зоне ответственности ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК, входит в СГК).

«Выход воды на улице Фрунзе произошел в результате гидравлических испытаний. Ответственность компании застрахована, компенсации в подобных случаях выплачиваются. Пока в компанию с жалобами на ущерб никто на обращался. Для детального обсуждения ситуации предлагаем связаться с колл-центром СГК по номеру (383) 289-01-45», — ответила пресс-секретарь Новосибирского филиала СГК Наталия Барсукова.

По словам официального представителя СГК, для получения возмещения ущерба необходимо зафиксировать происшествие в присутствии сотрудника ГИБДД, сделать фото, видеофиксацию повреждения с привязкой к месту происшествия, получить в ДЭЖиКХ мэрии справку, подтверждающую факт повреждения тепловой сети, сделать экспертную оценку ущерба, а затем обратиться в страховую компанию.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Видео#Новосибирск#Вода#СГК#Улица Фрунзе#Просевший люк
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