Миллион в казну заплатит «черный поставщик» мигрантов в Новосибирскую область

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
Modified Сегодня, 02:25
Updated Сегодня, 02:25
В Новосибирске с мужчины взыскали 1,1 миллиона рублей, полученных им за фиктивную регистрацию мигрантов. Проверка показала, что житель столицы Сибири незаконно зарегистрировал по своему месту жительства 69 граждан других государств.
Во время расследования уголовного дела выяснилось, что житель Октябрьского района получал за свои услуги определенные суммы. Прокурор подал иск о взыскании незаконного дохода.
Кроме того, новосибирца оштрафовали на 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.