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Миллион в казну заплатит «черный поставщик» мигрантов в Новосибирскую область

Миллион в казну заплатит «черный поставщик» мигрантов в Новосибирскую область

25 июня 2024, 02:23
Фото: 1MI
В Новосибирске с местного жителя взыскали деньги, которые он получил за незаконную регистрацию мигрантов, следует из сообщения прокуратуры региона.

В Новосибирске с мужчины взыскали 1,1 миллиона рублей, полученных им за фиктивную регистрацию мигрантов. Проверка показала, что житель столицы Сибири незаконно зарегистрировал по своему месту жительства 69 граждан других государств.

Во время расследования уголовного дела выяснилось, что житель Октябрьского района получал за свои услуги определенные суммы. Прокурор подал иск о взыскании незаконного дохода.

Кроме того, новосибирца оштрафовали на 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Мигранты#Уголовное дело#Прокуратура#Регистрация
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