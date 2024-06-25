Мощные потоки дождевой воды сносят автомобили в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Новосибирск во вторник, 25 июня, атаковал мощный грозовой фронт. Напомним, жителей региона о резком ухудшении погоды экстренно предупредило МЧС.
Сильный ливень с грозой начался в столице Сибири примерно после 17 вечера. Очевидцам удалось запечатлеть на видео, как потоки дождевой воды в прямом смысле сносят с улицы Курчатова автомобили, разворачивая их на 90 градусов.
Комментируя опубликованные в социальных сетях кадры, новосибирцы не устают критиковать мэрию — по их мнению, исправная ливневая канализация справилась бы с такими потоками.