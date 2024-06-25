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Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Мощные потоки дождевой воды сносят автомобили в Новосибирске

Мощные потоки дождевой воды сносят автомобили в Новосибирске

25 июня 2024, 11:08
Фото: 1MI
Новосибирск попал во власть проливного ливня, горожане сообщают о мощных подтоплениях улиц в соцсетях.

Новосибирск во вторник, 25 июня, атаковал мощный грозовой фронт. Напомним, жителей региона о резком ухудшении погоды экстренно предупредило МЧС.

Сильный ливень с грозой начался в столице Сибири примерно после 17 вечера. Очевидцам удалось запечатлеть на видео, как потоки дождевой воды в прямом смысле сносят с улицы Курчатова автомобили, разворачивая их на 90 градусов.

Комментируя опубликованные в социальных сетях кадры, новосибирцы не устают критиковать мэрию — по их мнению, исправная ливневая канализация справилась бы с такими потоками.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Автомобили#Гроза#Ливневая канализация#Дождевая вода#Потоки воды
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