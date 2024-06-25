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Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Чем зацепил новый мультфильм?

Мультфильм «Головоломка 2» 2024: что поразило и разочаровало зрителей после премьеры

25 июня 2024, 06:35
Фото: Кинопоиск
Чем зацепил новый мультфильм?
12 июня 2024 года студия Pixar представила мультфильм «Головоломка 2» (6+): рассказываем, чем впечатляет и разочаровывает новая часть.

Анимационный фильм «Головоломка 2» — о чем продолжение

Работа над сиквелом от студии Pixar и режиссера Келси Мана заняла целых девять лет после первой части. В новой картине продолжается путешествие главной героини, школьницы по имени Райли Андерсен. С ростом девочки появляются новые виды эмоций.

В мультфильме прошло всего два года для Райли. Если в оригинале девочке было 11 лет, то в сиквеле ей исполнилось уже 13. К пятерке эмоций, с которыми живет Райли — Радости, Печали, Отвращения, Страха и Гнева, теперь присоединились еще четыре: Тревожность, Смущение, Зависть и Апатия. Старые эмоции не очень рады появлению новеньких, так как им теперь придется делить место в голове девочки и налаживать взаимопонимание. Однако, разные эмоции научились находить общий язык и работать сообща.

В мультике появляются новые героиВ мультике появляются новые герои
В мультике появляются новые герои
Фото: Кинопоиск

Создание мультфильма

После успешного старта оригинального фильма, создатели Pixar сначала не планировали сиквел, а потом все-таки передумали. Теперь некоторых персонажей дублируют новые актеры. Эми Полер озвучивает Радость, Филлис Смит — Печаль, Льюис Блэк — Гнев, Тони Хейл — Страх, а Лиза Лапира — Отвращение. Страх и Отвращение получили новых голосовых исполнителей. Помимо них, к проекту присоединилась Майя Хоук, озвучивающая Тревожность. В российском дубляже героев озвучивали Натали, Олеся Железняк, Дмитрий Нагиев, Владимир Епифанцев и Ксения Собчак.

 

Интересные факты о «Головоломке 2»

  • В России фильм известен как «Головоломка», хотя оригинальное название переводится как «Наизнанку».
  • Майя Хоук, озвучившая Тревожность, является дочерью известных актеров Умы Турман и Итана Хоука.
  • Оригинальный мультфильм заработал почти 858 млн долларов и был удостоен премии «Оскар» за лучший анимационный фильм.
Не всем понравилась новая частьНе всем понравилась новая часть
Не всем понравилась новая часть
Фото: Кинопоиск

Первые отзывы о «Головоломке 2» — что разочаровало и впечатлило зрителей

«Совсем не похож на первую часть, там реально все в голове происходило и все эмоции были как на ладони, а тут больше про подростка который постоянно теряется в своих мыслях и поведении, а то, что в голове, как будто сидят и смотрят кино»;

«Воу. Мне очень понравилось. Достойное продолжение и простая подача запутанной человеческой психологии. Авторы глубоко покопались в нашем человеческом подсознании, и обнаружили что головной отдел куда сложнее чем 5 базовых эмоций. И скажу я вам что НОВЫЕ эмоции прям очень ЖИЗНЕННЫЕ. Так как эмоции есть у всех это сближает и делает нас похожими, поэтому каждый увидит тут что-то знакомое, что-то от себя»;

«Сложно оценить кроме как „среднячок“. Много негативных моментов и один большой позитивный»;

Кто-то не оценил новую работу, а кто-то наоборотКто-то не оценил новую работу, а кто-то наоборот
Кто-то не оценил новую работу, а кто-то наоборот
Фото: Кинопоиск
«Уступает почти во всем первой части. Плохо прорисованы новые эмоции, кроме главной. Пара отличных сцен, но в целом, не хватило драматургии и достаточно много намешано ненужного. Юмора также крайне мало»;

«Эта часть совсем не интересна чем первая. Во-первых, сам мультфильм как ералаш, в котором всё перевёрнуто, появляются новые эмоции которые выгоняют старых эмоций и делаю что попало. Во-вторых, много лишних сцен которые стоит лучше убрать, как например встреча эмоций с розовым пёсиком и его сумкой бананчик»;

«Для маленьких детей может быть и подойдёт, но первая часть показалась интереснее, вторая более заумная. Заснула в середине мультика. Думаю этим все сказано»;

«Круто, не зря ждали 9 лет»;

«Это разрыв мозга!!! Мультфильм 11/10! Очень переживательный. Хочу, что бы все посмотрели этот шедевр».

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