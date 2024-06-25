Мультфильм «Головоломка 2» 2024: что поразило и разочаровало зрителей после премьеры

В мультфильме прошло всего два года для Райли. Если в оригинале девочке было 11 лет, то в сиквеле ей исполнилось уже 13. К пятерке эмоций, с которыми живет Райли — Радости, Печали, Отвращения, Страха и Гнева, теперь присоединились еще четыре: Тревожность, Смущение, Зависть и Апатия. Старые эмоции не очень рады появлению новеньких, так как им теперь придется делить место в голове девочки и налаживать взаимопонимание. Однако, разные эмоции научились находить общий язык и работать сообща.