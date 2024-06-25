Мультфильм «Головоломка 2» 2024: что поразило и разочаровало зрителей после премьеры

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Работа над сиквелом от студии Pixar и режиссера Келси Мана заняла целых девять лет после первой части. В новой картине продолжается путешествие главной героини, школьницы по имени Райли Андерсен. С ростом девочки появляются новые виды эмоций.
В мультфильме прошло всего два года для Райли. Если в оригинале девочке было 11 лет, то в сиквеле ей исполнилось уже 13. К пятерке эмоций, с которыми живет Райли — Радости, Печали, Отвращения, Страха и Гнева, теперь присоединились еще четыре: Тревожность, Смущение, Зависть и Апатия. Старые эмоции не очень рады появлению новеньких, так как им теперь придется делить место в голове девочки и налаживать взаимопонимание. Однако, разные эмоции научились находить общий язык и работать сообща.
После успешного старта оригинального фильма, создатели Pixar сначала не планировали сиквел, а потом все-таки передумали. Теперь некоторых персонажей дублируют новые актеры. Эми Полер озвучивает Радость, Филлис Смит — Печаль, Льюис Блэк — Гнев, Тони Хейл — Страх, а Лиза Лапира — Отвращение. Страх и Отвращение получили новых голосовых исполнителей. Помимо них, к проекту присоединилась Майя Хоук, озвучивающая Тревожность. В российском дубляже героев озвучивали Натали, Олеся Железняк, Дмитрий Нагиев, Владимир Епифанцев и Ксения Собчак.
«Совсем не похож на первую часть, там реально все в голове происходило и все эмоции были как на ладони, а тут больше про подростка который постоянно теряется в своих мыслях и поведении, а то, что в голове, как будто сидят и смотрят кино»;
«Воу. Мне очень понравилось. Достойное продолжение и простая подача запутанной человеческой психологии. Авторы глубоко покопались в нашем человеческом подсознании, и обнаружили что головной отдел куда сложнее чем 5 базовых эмоций. И скажу я вам что НОВЫЕ эмоции прям очень ЖИЗНЕННЫЕ. Так как эмоции есть у всех это сближает и делает нас похожими, поэтому каждый увидит тут что-то знакомое, что-то от себя»;
«Сложно оценить кроме как „среднячок“. Много негативных моментов и один большой позитивный»;
«Уступает почти во всем первой части. Плохо прорисованы новые эмоции, кроме главной. Пара отличных сцен, но в целом, не хватило драматургии и достаточно много намешано ненужного. Юмора также крайне мало»;
«Эта часть совсем не интересна чем первая. Во-первых, сам мультфильм как ералаш, в котором всё перевёрнуто, появляются новые эмоции которые выгоняют старых эмоций и делаю что попало. Во-вторых, много лишних сцен которые стоит лучше убрать, как например встреча эмоций с розовым пёсиком и его сумкой бананчик»;
«Для маленьких детей может быть и подойдёт, но первая часть показалась интереснее, вторая более заумная. Заснула в середине мультика. Думаю этим все сказано»;
«Круто, не зря ждали 9 лет»;
«Это разрыв мозга!!! Мультфильм 11/10! Очень переживательный. Хочу, что бы все посмотрели этот шедевр».