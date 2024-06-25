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Published Сегодня, 07:25

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Updated Сегодня, 07:27

Названа причина эвакуации сотен человек из «Сибирь-Арены» в Новосибирске

Названа причина экстренной эвакуации сотен человек из «Сибирь-Арены» в Новосибирске

25 июня 2024, 07:25
Фото: atas.info

Названа причина эвакуации сотен человек из «Сибирь-Арены» в Новосибирске

В Новосибирске в МЧС поступило сообщение о возгорании в здании «Сибирь-Арены», следует из сообщения пресс-службы ведомства.

В Новосибирске во вторник, 25 июня, в МЧС в 12.46 поступило сообщение о пожаре в ледовом дворце спорта «Сибирь-Арена». Как рассказали в пресс-службе управления, пожарно-спасательные отделения были направлены туда «по повышенному рангу»

К моменту приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировалось около двух сотен сотрудников и посетителей стадиона. Общественные мероприятия на «Сибирь-Арене» в этот день запланированы не были.

Оказалось, что на третьем этаже ЛДС произошло короткое замыкание. Помощь пожарных не потребовалась.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Пожар#МЧС#Сибирь-Арена
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