Названа причина экстренной эвакуации сотен человек из «Сибирь-Арены» в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В Новосибирске во вторник, 25 июня, в МЧС в 12.46 поступило сообщение о пожаре в ледовом дворце спорта «Сибирь-Арена». Как рассказали в пресс-службе управления, пожарно-спасательные отделения были направлены туда «по повышенному рангу»
К моменту приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировалось около двух сотен сотрудников и посетителей стадиона. Общественные мероприятия на «Сибирь-Арене» в этот день запланированы не были.
Оказалось, что на третьем этаже ЛДС произошло короткое замыкание. Помощь пожарных не потребовалась.