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Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Из-за дефицита кадров спасатели не могут гарантировать полную безопасность на городских пляжах

Новосибирск продолжает терять матросов-спасателей

25 июня 2024, 06:09
Фото: 1MI
Из-за дефицита кадров спасатели не могут гарантировать полную безопасность на городских пляжах
О катастрофической нехватке спасателей на городских пляжах заявил глава департамента мэрии по чрезвычайным ситуациям.

В Новосибирске не хватает матрасов-спасателей для полноценной организации безопасного отдыха на официальных пляжах. Об этом заявил руководитель муниципального департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко в ходе аппаратного совещания в мэрии 25 июня. На текущий момент на городских водоемах действует 12 стационарных спасательных постов, однако проблема комплектации их сотрудниками не решена.

«Продолжается набор спасателей, но, к сожалению, эта работа у нас пробуксовывает. Даже те спасатели, что мы набрали, сегодня идет отток этих спасателей. О причинах доложу позже», — сказал Куценко.

Впрочем, как ранее уже говорилось, основная причина — низкая зарплата. Сезонному матросу-спасателю платят от 24 тысяч рублей в месяц, повышение возможно за переработки, но оно незначительно. При этом на нем лежит ответственность за человеческие жизни.

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#Происшествия#Новосибирск#Спасатели#Пляж#Нехватка
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