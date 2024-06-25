Новосибирск продолжает терять матросов-спасателей

В Новосибирске не хватает матрасов-спасателей для полноценной организации безопасного отдыха на официальных пляжах. Об этом заявил руководитель муниципального департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко в ходе аппаратного совещания в мэрии 25 июня. На текущий момент на городских водоемах действует 12 стационарных спасательных постов, однако проблема комплектации их сотрудниками не решена.