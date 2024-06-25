Новосибирск продолжает терять матросов-спасателей

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В Новосибирске не хватает матрасов-спасателей для полноценной организации безопасного отдыха на официальных пляжах. Об этом заявил руководитель муниципального департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко в ходе аппаратного совещания в мэрии 25 июня. На текущий момент на городских водоемах действует 12 стационарных спасательных постов, однако проблема комплектации их сотрудниками не решена.
«Продолжается набор спасателей, но, к сожалению, эта работа у нас пробуксовывает. Даже те спасатели, что мы набрали, сегодня идет отток этих спасателей. О причинах доложу позже», — сказал Куценко.
Впрочем, как ранее уже говорилось, основная причина — низкая зарплата. Сезонному матросу-спасателю платят от 24 тысяч рублей в месяц, повышение возможно за переработки, но оно незначительно. При этом на нем лежит ответственность за человеческие жизни.