Ограничить движение электросамокатов на площадках празднования Дня города поручил мэр

Напомним, празднования будут идти два дня. В субботу, 29 июня, горожане будут отмечать День молодежи, в воскресенье, 30 июня, — 131-летие Новосибирска. Для горожан подготовлена обширная развлекательная программа для гостей всех возрастов. Праздничные площадки будут работать в каждом районе города. В этом году концертную программу решено составить на основе выступлений новосибирских артистов, а не приглашенных звезд.