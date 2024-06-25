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Published Сегодня, 11:01

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Updated Сегодня, 11:03

Ограничить движение электросамокатов на площадках празднования Дня города поручил мэр

Ограничить движение электросамокатов на площадках празднования Дня города поручил мэр

25 июня 2024, 11:01
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил в День города ограничить движение электросамокатов на массовых мероприятиях, сообщает пресс-центр мэрии города.

Мэр Максим Кудрявцев подчеркнул, что внимание нужно уделить соблюдению мер безопасности — как при подготовке, так и в дни проведения культурно-массовых мероприятий. С целью безопасности будут приняты ряд мер, включая ограничение использования электросамокатов в местах проведения массовых мероприятий.

«Необходимо отработать взаимодействие с органами внутренних дел и другими
задействованными структурами. Много жалоб от горожан поступает в связи с
использованием электросамокатов в местах массового скопления людей. Уже отмечено несколько несчастных случаев. Прошу рассмотреть возможность ограничить движение средств индивидуальной мобильности в местах массового пребывания людей в День города. Нельзя допустить, чтобы на празднике люди получили травмы», — отметил мэр.

Глава города поручил продумать алгоритм развоза людей с площадок после
завершения праздничных мероприятий: запустить дополнительный общественный
транспорт, составить оптимальную схему маршрутов. Особенно этот вопрос актуален для
парка «Арена», так как сейчас идет ремонт Октябрьского моста.

Заместитель мэра города Новосибирска Олег Клемешов сообщил, что от парка «Арена» будут организованы автобусные маршруты до станций метро «Речной вокзал» и «Площадь Маркса».

«Транспорт мы концентрируем на дамбе Октябрьского моста. Соответственно, есть необходимость исключить передвижение пешеходов по Октябрьскому мосту, особенно по проезжей части. На тротуарной части идет ремонт, там строительная площадка», — сказал заммэра.

Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса поручено установить турникетное ограждение и информационные таблички о запрете пешеходного движения по мосту. Контролировать соблюдение порядка на этом участке будут отряды дружинников при содействии полиции.

Напомним, празднования будут идти два дня. В субботу, 29 июня, горожане будут отмечать День молодежи, в воскресенье, 30 июня, — 131-летие Новосибирска. Для горожан подготовлена обширная развлекательная программа для гостей всех возрастов. Праздничные площадки будут работать в каждом районе города. В этом году концертную программу решено составить на основе выступлений новосибирских артистов, а не приглашенных звезд.

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