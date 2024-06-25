Октябрьский мост перекроют в Новосибирске из-за празднования Дня города

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В ходе празднования Дня города 29 и 30 июня в парке «Арена» будут проходить массовые мероприятия. Заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов заявил, что необходимо предотвратить движение пешеходов по мосту.
«Департамент транспорта я попрошу предусмотреть турникетные ограждения с информационными табличками, что проход через мост запрещен. И уже непосредственно перед входом на мост предусмотреть пост дружинников», — сказал Клемешов в ходе аппаратного совещания в муниципалитете 25 июня.
Проблемы, связанные с выходом людей на тротуары и проезжую часть моста возникают после завершения крупных концертов и фестивалей в парке «Арена». Это связано с тем, что станция метро «Спортивная» до сих пор не работает, а наземный транспорт не справляется с таким потоком пассажиров.
По словам Олега Клемешова, вечером 29 и 30 июня на дамбе моста будут стоять специальные автобусы, которые будут курсировать до станций метро «Речной вокзал» и «Площадь Маркса».