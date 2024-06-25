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Published Сегодня, 06:26

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Updated Сегодня, 06:28

Власти опасаются, что люди пойдут с левого берега Оби на правый по проезжей части

Октябрьский мост перекроют в Новосибирске из-за празднования Дня города

25 июня 2024, 06:26
Фото: atas.info
Власти опасаются, что люди пойдут с левого берега Оби на правый по проезжей части
На переправе поставят турникеты и выставят посты дружинников, сообщил вице-мэр Олег Клемешов.

В ходе празднования Дня города 29 и 30 июня в парке «Арена» будут проходить массовые мероприятия. Заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов заявил, что необходимо предотвратить движение пешеходов по мосту.

«Департамент транспорта я попрошу предусмотреть турникетные ограждения с информационными табличками, что проход через мост запрещен. И уже непосредственно перед входом на мост предусмотреть пост дружинников», — сказал Клемешов в ходе аппаратного совещания в муниципалитете 25 июня.

Проблемы, связанные с выходом людей на тротуары и проезжую часть моста возникают после завершения крупных концертов и фестивалей в парке «Арена». Это связано с тем, что станция метро «Спортивная» до сих пор не работает, а наземный транспорт не справляется с таким потоком пассажиров.

По словам Олега Клемешова, вечером 29 и 30 июня на дамбе моста будут стоять специальные автобусы, которые будут курсировать до станций метро «Речной вокзал» и «Площадь Маркса».

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#Транспорт#Новосибирск#День города#Октябрьский мост#Перекрытие
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