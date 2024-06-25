Октябрьский мост перекроют в Новосибирске из-за празднования Дня города

Проблемы, связанные с выходом людей на тротуары и проезжую часть моста возникают после завершения крупных концертов и фестивалей в парке «Арена». Это связано с тем, что станция метро «Спортивная» до сих пор не работает, а наземный транспорт не справляется с таким потоком пассажиров.