Отдых в открытых бассейнах Новосибирска: обзор лучших мест

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Открытый бассейн с панорамным видом расположен на берегу Бердского залива, который находится выше песчаного пляжа. У бассейна уникальная форма: вдоль парка можно плавать вокруг центрального кафе. На одной стороне большая зона отдыха на шезлонгах, на другой — уютные зоны бассейна, откуда видно залив. Находится он в Бердске.
Время работы: с 10:00 до 20:00. Цены: Один тариф для посетителей без проживания: 1750 рублей на 3 часа для взрослых, 875 рублей для детей. В выходные дни — 1950 рублей для взрослых, 950 рублей для детей. Безлимитный тариф: 3000 рублей для взрослых, 1500 рублей для детей, дети до 3 лет бесплатно. Для проживающих гостей «Хвои» бассейн доступен бесплатно.
Ещё один вариант — бассейн «Маяк», с выходом на пляж базы отдыха «Маяк». Здесь удобные лежаки и кровати с балдахином, детский бассейн, аренда разнообразных надувных игрушек для отдыха и фотосессий. На территории работает бар, где можно заказать закуски, коктейли, мороженое, кальяны. Также можно арендовать лодку, катер или сап.
Часы работы: с 10:00 до 20:00. Цены: будние дни — вход для взрослых 1000 рублей, для детей 600 рублей, вечернее время (16:00-20:00) — 500 рублей для взрослых, 300 рублей для детей. В выходные: взрослым — 1500 рублей, детям — 700 рублей, вечернее время — 700 рублей для взрослых, 400 рублей для детей. Детям до 2 лет — бесплатно. Дневная Lounge зона: 2000 рублей в будни, 3000 рублей — выходные, аренда на 4 часа — 1500 рублей.
Среди вариантов для отдыха можно рассматривать Парк-отель «Сосновый бор». Он расположен в черте города и предлагает летнюю террасу с бассейном под открытым небом.
Часы работы: с 10:00 до 19:30. Цены: при погоде до +26°C детский билет от 4 до 9 лет — 700 рублей в день, 400 рублей после 16:30. Взрослый билет — 2000 рублей в день, 1000 рублей после 16:30. При погоде +27°C и выше: детский — 950 рублей в день, взрослый — 2700 рублей в день. Дети до 3 лет и проживающие в отеле — бесплатно.
Открытый бассейн на базе отдыха открыли совсем недавно. Но не только постояльцы могут отдохнуть у бассейна. Теплая вода, уютная зона отдыха, бар, прекрасный вид и тишина — все это для тех, кто устал и хочет отдохнуть. Рядом с бассейном есть душ, туалет и раздевалка, но полотенца и тапочки нужно иметь с собой, так как проката там нет.
Режим работы: с 10:00 до 20:00. Цены: Целый день — 2000 рублей, для детей — 1200 рублей. Также есть оплата за каждый час — 500 рублей.
Еще один популярный вариант, который идеально подходит для семейного отдыха с детьми, где нет шумных компаний. Бассейн разделен на дорожки и зону для свободного плавания, есть даже тумбы для ныряния. Рядом есть детский бассейн, где еще теплее. Также есть раздевалки, души, санузлы, шкафчики, бар с напитками. Находится он в Бердске.
Часы работы: с 08:30 до 21:00. Цены: в будние дни взрослый билет от 10 лет — 2500 рублей весь день, 850 рублей за час, детский — 2000 рублей в день, 700 рублей за час. Вечернее плавание (19:00-21:00) — 1000 рублей для взрослых, 850 рублей для детей. В выходные: взрослый — 3000 рублей в день, 1000 рублей за час, детский — 2500 рублей в день, 850 рублей за час. Вечернее плавание в выходные — 1150 рублей для взрослых, 1000 рублей для детей.