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Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Где можно искупаться в бассейне

Отдых в открытых бассейнах Новосибирска: обзор лучших мест

25 июня 2024, 07:22
Фото: 1MI
Где можно искупаться в бассейне
В Новосибирске сохраняется аномальная жара, поэтому многие отправляются в такую погоду загорать и купаться. Кто предпочитает песчаные пляжи, идут на местные пляжи, а любители комфорта выберут бассейн с чистой водой и удобными шезлонгами. Мы составили список самых популярных мест для такого отдыха.

Парк-отель «Хвоя»

Открытый бассейн с панорамным видом расположен на берегу Бердского залива, который находится выше песчаного пляжа. У бассейна уникальная форма: вдоль парка можно плавать вокруг центрального кафе. На одной стороне большая зона отдыха на шезлонгах, на другой — уютные зоны бассейна, откуда видно залив. Находится он в Бердске.

Время работы: с 10:00 до 20:00. Цены: Один тариф для посетителей без проживания: 1750 рублей на 3 часа для взрослых, 875 рублей для детей. В выходные дни — 1950 рублей для взрослых, 950 рублей для детей. Безлимитный тариф: 3000 рублей для взрослых, 1500 рублей для детей, дети до 3 лет бесплатно. Для проживающих гостей «Хвои» бассейн доступен бесплатно.

Из бассейна открывается вид на береговую зонуИз бассейна открывается вид на береговую зону
Из бассейна открывается вид на береговую зону

База отдыха «Маяк» с бассейном

Ещё один вариант — бассейн «Маяк», с выходом на пляж базы отдыха «Маяк». Здесь удобные лежаки и кровати с балдахином, детский бассейн, аренда разнообразных надувных игрушек для отдыха и фотосессий. На территории работает бар, где можно заказать закуски, коктейли, мороженое, кальяны. Также можно арендовать лодку, катер или сап.

Часы работы: с 10:00 до 20:00. Цены: будние дни — вход для взрослых 1000 рублей, для детей 600 рублей, вечернее время (16:00-20:00) — 500 рублей для взрослых, 300 рублей для детей. В выходные: взрослым — 1500 рублей, детям — 700 рублей, вечернее время — 700 рублей для взрослых, 400 рублей для детей. Детям до 2 лет — бесплатно. Дневная Lounge зона: 2000 рублей в будни, 3000 рублей — выходные, аренда на 4 часа — 1500 рублей.

Можно позагорать на солнцеМожно позагорать на солнце
Можно позагорать на солнце
Фото: 1MI

Парк-отель «Сосновый бор»

Среди вариантов для отдыха можно рассматривать Парк-отель «Сосновый бор». Он расположен в черте города и предлагает летнюю террасу с бассейном под открытым небом.

Часы работы: с 10:00 до 19:30. Цены: при погоде до +26°C детский билет от 4 до 9 лет — 700 рублей в день, 400 рублей после 16:30. Взрослый билет — 2000 рублей в день, 1000 рублей после 16:30. При погоде +27°C и выше: детский — 950 рублей в день, взрослый — 2700 рублей в день. Дети до 3 лет и проживающие в отеле — бесплатно.

Такой бассейн предлагает отельТакой бассейн предлагает отель
Такой бассейн предлагает отель

Бассейн в «Чкаловских дачах»

Открытый бассейн на базе отдыха открыли совсем недавно. Но не только постояльцы могут отдохнуть у бассейна. Теплая вода, уютная зона отдыха, бар, прекрасный вид и тишина — все это для тех, кто устал и хочет отдохнуть. Рядом с бассейном есть душ, туалет и раздевалка, но полотенца и тапочки нужно иметь с собой, так как проката там нет.

Режим работы: с 10:00 до 20:00. Цены: Целый день — 2000 рублей, для детей — 1200 рублей. Также есть оплата за каждый час — 500 рублей.

Бассейн находится в Дзержинском районеБассейн находится в Дзержинском районе
Бассейн находится в Дзержинском районе

Бассейн отеля «Борвиха»

Еще один популярный вариант, который идеально подходит для семейного отдыха с детьми, где нет шумных компаний. Бассейн разделен на дорожки и зону для свободного плавания, есть даже тумбы для ныряния. Рядом есть детский бассейн, где еще теплее. Также есть раздевалки, души, санузлы, шкафчики, бар с напитками. Находится он в Бердске.

Часы работы: с 08:30 до 21:00. Цены: в будние дни взрослый билет от 10 лет — 2500 рублей весь день, 850 рублей за час, детский — 2000 рублей в день, 700 рублей за час. Вечернее плавание (19:00-21:00) — 1000 рублей для взрослых, 850 рублей для детей. В выходные: взрослый — 3000 рублей в день, 1000 рублей за час, детский — 2500 рублей в день, 850 рублей за час. Вечернее плавание в выходные — 1150 рублей для взрослых, 1000 рублей для детей.

В отеле также можно купаться в бассейнеВ отеле также можно купаться в бассейне
В отеле также можно купаться в бассейне
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Бассейн#Отдых#Лето#Солнце#Расписание#График#Отпуск#Пляж#Все материалы авторов
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