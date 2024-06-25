Отдых в открытых бассейнах Новосибирска: обзор лучших мест

Открытый бассейн на базе отдыха открыли совсем недавно. Но не только постояльцы могут отдохнуть у бассейна. Теплая вода, уютная зона отдыха, бар, прекрасный вид и тишина — все это для тех, кто устал и хочет отдохнуть. Рядом с бассейном есть душ, туалет и раздевалка, но полотенца и тапочки нужно иметь с собой, так как проката там нет.