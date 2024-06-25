Первые «умные» пешеходные переходы появились на дорогах Новосибирска

Министерство цифрового развития и связи региона совместно с ГУ МВД России по Новосибирской области приступили к реализации проекта по установке «умных» пешеходных переходов на территории города Новосибирска. Проект реализуется по поручению Губернатора Андрея Травникова в рамках государственной программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса „Безопасный город“ в Новосибирской области» и направлен на снижение дорожно-транспортного травматизма.