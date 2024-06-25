Первые «умные» пешеходные переходы появились на дорогах Новосибирска

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Министерство цифрового развития и связи региона совместно с ГУ МВД России по Новосибирской области приступили к реализации проекта по установке «умных» пешеходных переходов на территории города Новосибирска. Проект реализуется по поручению Губернатора Андрея Травникова в рамках государственной программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса „Безопасный город“ в Новосибирской области» и направлен на снижение дорожно-транспортного травматизма.
Первые три интеллектуальных комплекса уже работают на оживленных перекрестках Калининского и Октябрьского районов областного центра. Они состоят из видеодетектора, светодиодного прожектора, информационного табло «Пешеход» и проектора для дорожной разметки.
Создание безопасной и комфортной среды является одним из направлений развития «умных городов» и осуществляется в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика», сообщили в пресс-службе регионального правительства.