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Первые «умные» пешеходные переходы появились на дорогах Новосибирска

Первые «умные» пешеходные переходы появились на дорогах Новосибирска

25 июня 2024, 10:08
Фото: правительство Новосибирской области
В Калининском и Октябрьском районах Новосибирска начали работать первые «умные» пешеходные переходы, следует из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Министерство цифрового развития и связи региона совместно с ГУ МВД России по Новосибирской области приступили к реализации проекта по установке «умных» пешеходных переходов на территории города Новосибирска. Проект реализуется по поручению Губернатора Андрея Травникова в рамках государственной программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса „Безопасный город“ в Новосибирской области» и направлен на снижение дорожно-транспортного травматизма.

Первые три интеллектуальных комплекса уже работают на оживленных перекрестках Калининского и Октябрьского районов областного центра. Они состоят из видеодетектора, светодиодного прожектора, информационного табло «Пешеход» и проектора для дорожной разметки.

Создание безопасной и комфортной среды является одним из направлений развития «умных городов» и осуществляется в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Транспорт#Губернатор#Безопасность#Пешеходные переходы#Цифровое развитие
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