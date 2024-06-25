Почти вдвое увеличена региональная выплата многодетным семьям на подготовку к школе

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Ежегодная денежная выплата на подготовку школьников к учебному году носит беззаявительный характер. Деньги выделяют на основании информации, содержащейся в государственной информационной системе Новосибирской области «Электронная школа».
Также по своему желанию родители, опекуны или попечители из многодетных семей, в которых есть школьники, вправе обратиться в центр социальной поддержки населения с соответствующим заявлением.
Размер выплаты на каждого школьника составляет 4 тысячи рублей. По всем заявлениям на меру поддержку, поступившим с 07.05.2024, будет произведен перерасчет, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Подробная информация о всех действующих в регионе мерах поддержки для семей с детьми размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.