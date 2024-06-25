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Updated Сегодня, 05:12

Подготовить школьника к учебному году теперь стало проще

Почти вдвое увеличена региональная выплата многодетным семьям на подготовку к школе

25 июня 2024, 05:10
Фото: 1MI
Подготовить школьника к учебному году теперь стало проще
Теперь многодетные семьи Новосибирской области могут получить на каждого ребенка 4 тысячи рублей на приобретение школьно-письменных принадлежностей и одежды для школьников. Ранее мера поддержки составляла 2,2 тысячи рублей. Поддержка семей с детьми — одна из приоритетных задач правительства региона.

Ежегодная денежная выплата на подготовку школьников к учебному году носит беззаявительный характер. Деньги выделяют на основании информации, содержащейся в государственной информационной системе Новосибирской области «Электронная школа».

Также по своему желанию родители, опекуны или попечители из многодетных семей, в которых есть школьники, вправе обратиться в центр социальной поддержки населения с соответствующим заявлением.

Размер выплаты на каждого школьника составляет 4 тысячи рублей. По всем заявлениям на меру поддержку, поступившим с 07.05.2024, будет произведен перерасчет, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Подробная информация о всех действующих в регионе мерах поддержки для семей с детьми размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Выплаты#Школа#Многодетные семьи
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