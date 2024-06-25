Полиция ищет неправильно собиравших валежник жителей Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
В Ордынском районе Новосибирской области неизвестные похитили «ветровальные деревья» — так называют повалившиеся, но не отделившиеся от корней стволы. Инспекторы Минприроды уже подсчитали нанесенный ущерб и отправили все материалы в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Без каких-либо разрешений можно собирать только валежник: лежащие на земле стволы, ветки и сучья деревьев. Заготовка ветровальных деревьев наказывается по административной или даже уголовной статье.
Кроме того, нельзя заготавливать и сухие, но стоящие деревья, а также пни любой высоты с корнями. Остатки стволов на месте санционированных рубок тоже уносить домой нельзя.
Валежник же можно собирать в любых объемах и при помощи пил и бензопил. Заготавливать и транспортировать валежник при помощи спецтехники нельзя.