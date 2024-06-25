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Полиция ищет неправильно собиравших валежник жителей Новосибирской области

Полиция ищет неправильно собиравших валежник жителей Новосибирской области

25 июня 2024, 04:39
Фото: 1MI
В Ордынском районе неизвестные похитили поваленные ветром деревья, их заготовка запрещена, следует из сообщения министерства природных ресурсов и экологии региона.

В Ордынском районе Новосибирской области неизвестные похитили «ветровальные деревья» — так называют повалившиеся, но не отделившиеся от корней стволы. Инспекторы Минприроды уже подсчитали нанесенный ущерб и отправили все материалы в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Без каких-либо разрешений можно собирать только валежник: лежащие на земле стволы, ветки и сучья деревьев. Заготовка ветровальных деревьев наказывается по административной или даже уголовной статье.

Кроме того, нельзя заготавливать и сухие, но стоящие деревья, а также пни любой высоты с корнями. Остатки стволов на месте санционированных рубок тоже уносить домой нельзя.

Валежник же можно собирать в любых объемах и при помощи пил и бензопил. Заготавливать и транспортировать валежник при помощи спецтехники нельзя.

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#Юрий Фомиченко#Экология#Происшествия#Нарушения#Минприроды#Валежник
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