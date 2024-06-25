Полная программа Дня города-2024 в Новосибирске: расписание на 29 и 30 июня

Считается, что День города — это его день рождения, хотя точной даты не существует. Условно принят год, от которого отсчитывают возраст Новосибирска. В 1893 году на берег Оби высадилась первая группа рабочих, которым предстояло строить железнодорожный мост. Именно из поселка строителей-путейцев и вырос город Ново-Николаевск, после революции переименованный в Новосибирск.