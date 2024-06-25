Полная программа Дня города-2024 в Новосибирске: расписание на 29 и 30 июня

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Ближайшие выходные, 29 и 30 июня, в Новосибирске пройдут праздничные мероприятия, связанные со 131 годовщиной со дня основания города. И впервые празднование Дня города будет совмещено с Днем молодежи, который, согласно указу президента Владимира Путина, теперь в России отмечают в последнюю субботу июня.
«Что важно, мы в этом году реализуем программу совместно с Росмолодежью, и таких площадок, поддержанных федеральным агентством, в России будет всего пять», — подчеркнула начальник управления культуры мэрии Ирина Соловьева.
Концепция праздника в субботу — разные молодежные активности, как ярмарка локальных брендов. Начало в 12:00. Гости парка смогут побывать на фестивале короткометражного кино, посмотреть на выступления спортсменов в уличных дисциплинах, от скейтбординга до соревнований кик-скутеристов. Весь день будет идти фестиваль КВН, играть новосибирские диджеи. Музыкальным хэдлайнером фестиваля станет «Айвазовский Оркестра».
«Мы принципиально не приглашаем какую-то звезду, будет наш „Айвазовский Оркестра“, потому мы хотим, чтобы молодежь знала те имена, которые мы хотим продвигать в городе», — прокомментировала Ирина Соловьева.
Молодежный праздник в парке «Арена» завершится в 22:00.
В 9:00 чиновники, депутаты и общественники примут участие в церемонии возложения цветов к могиле одного из основателей города, инженера-путейца Николая Тихомирова на Заельцовском кладбище.
В 13:30 в большом зале мэрии пройдет встреча руководства города с иногородними и иностранными делегациями.
А 15 до 17 часов в киноконцертном комплексе имени Маяковского пройдет тождественное собрание так называемого городского актива и праздничный концерт.
Основные активности в субботу будут сконцентрированы на Михайловской набережной.
С 10 до 15 часов намечена программа «Новосибирск спортивный». Она начнется с традиционной зарядки с олимпийскими чемпионами. Далее свою программу представят фитнес-клубы города, а кульминацией станет «Сибирский предел» — состязания, похожие на «Гонку героев».
Далее набережная превратится в большую концертную площадку. С 17 до 18 часов пройдет фестиваль электронной музыки имени Эдуарда Артемьева, а с 18 до 22:00 — рок-фестиваль «Ветер Сибири».
Официальное открытие Дня города с участием чиновников городского и областного уровней намечено на 12:00, локация — главная сцена.
В 13:00 начнется парад судов и будет презентован проект «Обские фестивали», состоящий из экологических, культурных, спортивных событий, проходящих на берегах Оби и водохранилища.
С 12:00 до 18:00 на променаде набережной будет организована программа «Семейный парк» для родителей с детьми.
С 14:00 до 21:00 пространство набережной будет отдано проектам «Город поет» и «Город танцует». В них может принять участие каждый желающий.
Завершится праздник на набережной выступлением группы «Пицца», которое начнется в 21:00. В финале музыканты вместе с горожанами споют неофициальный гимн Новосибирска «Мой Новосибирск родной», написанный Владиславом Ленским.
С 12 до 22 часов парк вновь будет отдан под различные молодежные активности. Будет работать ярмарка handmade-мастеров, фотозоны, малая «театральная» сцена, запланированы выступления победителей фестиваля «Звездные имена Новосибирска». Хэдлайнером станет певец Kamazz. И завершит праздник файер-шоу от новосибирской шоу-группы «Аврора»
С 12 до 17 часов на площади Пименова перед ГПНТБ пройдет Выставка достижений новосибирского хозяйства.
В парке «Березовая роща» с 12 до 18 часов пройдет ярмарка-презентация городских инициатив «Активный город». Тон презентации будут задавать представители ТОСов и ветеранских организаций.
Различные праздничные программы пройдут во всех районах города. На портале «Туристический Новосибирск» размещена специальная карта, на которой отмечены все районные мероприятия.
«В 2024 году впервые проведем проект „Город открытых дверей“. Наши учреждения культуры продемонстрируют свои специальные программы. В День города не будет перекрыта площадь Ленина, но горожане и гости областной столицы смогут посетить и краеведческий музей, и филармонию, и театры, и разные экскурсии, и мастер-классы. Жизнь в центре Новосибирска будет не менее активна, чем всегда на День города», — рассказала Ирина Соловьева.
Ранее мы рассказывали о том, что салюта, который обычно завершал празднование Дня города, в этом году не будет.
Считается, что День города — это его день рождения, хотя точной даты не существует. Условно принят год, от которого отсчитывают возраст Новосибирска. В 1893 году на берег Оби высадилась первая группа рабочих, которым предстояло строить железнодорожный мост. Именно из поселка строителей-путейцев и вырос город Ново-Николаевск, после революции переименованный в Новосибирск.
Однако некоторые историки возражают — тогда уж надо вести отсчет от февраля 1903 года, когда император Николай Второй подписал документы о придании поселению Ново-Николаевску статуса безуездного города.
Есть и еще одна точка зрения — на месте строительства моста давно существовало селение Кривощеково, основанное еще в 1697 году. И, мол, не стоит все сводить к строительству железнодорожной переправы, люди здесь жили и вели хозяйство задолго до этого.
Первый раз День города отпраздновали 4 октября 1987 года. Но уже на следующий год, поняв, что осенью в Сибири может быть достаточно холодно, перенесли торжества на первое воскресенье июня. Привычное последнее воскресенье первого летнего месяца городской праздник занял в 1994 году.
Долгое время символом празднования Дня города был Городовичок — несуразный персонаж в коротких штанишках, придуманный писателей Владимиром Шамовым. В 1991 году он же добавил Городовичку подружку Обинушку, что должна была олицетворять Обь.
Эти символы постоянно критиковали дизайнеры и искусствовелы, а благодаря скандально блогеру Артемию Лебедеву, который называл их «олигофренами», про новосибирских персонажей узнала вся Россия.
Оргкомитет празднования в 2014 году принял решение о постепенном отказе от этой символики, и сейчас она не используется вовсе.