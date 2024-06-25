Ребенка покусала бродячая собака — ему заплатят чиновники из Новосибирской области

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Инцидент произошел в Колыванском районе. В небольшом селе Скала на несовершеннолетнюю девочку напала собака, когда ребенок прогуливалась на улице. Когда именно это случилось, в ведомстве не уточнили.
Школьница получила нравственные страдания. После этого с администрации взыскали компенсацию за моральный вред после укуса. Размер выплаты составил 30 тысяч рублей.
Именно администрация была ответственна за отлов и содержание безнадзорных животных. Компенсацию взыскали через суд.