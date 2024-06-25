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Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Собака покусала ребенка

Ребенка покусала бродячая собака — ему заплатят чиновники из Новосибирской области

25 июня 2024, 11:34
Фото: Изображение Midjourney
Собака покусала ребенка

Ребенку за укус бродячей собаки в Новосибирской области заплатят чиновники

Бродячая собака накинулась на ребенка: теперь ему заплатят компенсацию, подробности сообщили в новосибирской прокуратуре.

Инцидент произошел в Колыванском районе. В небольшом селе Скала на несовершеннолетнюю девочку напала собака, когда ребенок прогуливалась на улице. Когда именно это случилось, в ведомстве не уточнили.

Школьница получила нравственные страдания. После этого с администрации взыскали компенсацию за моральный вред после укуса. Размер выплаты составил 30 тысяч рублей.

Именно администрация была ответственна за отлов и содержание безнадзорных животных. Компенсацию взыскали через суд.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Животные#Прокуратура#Компенсация#Собака
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