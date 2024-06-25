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Кто из звезд приедет в Новосибирск

Рэп, рок и шансон: кто из звезд приедет с концертом в Новосибирск на День города

25 июня 2024, 01:55
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Кто из звезд приедет в Новосибирск

Названы имена музыкантов, которые приедут в Новосибирск на День города

В Новосибирске скоро отметят День города: на праздник были приглашены артисты, называем имена.

Основными площадками празднования 131-летней годовщины станут Михайловская набережная на правобережье и парк «Арена» на левом берегу. Торжественная программа запланирована на два дня: 29 и 30 июня. Большие концерты запланированы именно на последний день праздника.

В субботу на набережной выступят группы МУККА и «АнимациЯ». Музыканты исполняют песни в жанре рок.

В воскресенье на набережной споет участник группы «Пицца», который исполнит хиты «Пятница», «Улыбка», «Лифт» и другие.

В этот же день в парке «Арена» на сцене исполнит хиты артист Kamazz, который точно понравится молодежной аудитории. Рэпер известен по хитам «В тебе до капли растворюсь», «Я живой», «Как ты там» и других.

В центре города новосибирцев порадует своим исполнением легендарных песен в стиле шансон звезда 90-х Ирина Салтыкова.

Запускать салют на День города отказались в Новосибирске
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