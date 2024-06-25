Рэп, рок и шансон: кто из звезд приедет с концертом в Новосибирск на День города

Posted Сегодня, 01:55
Published Сегодня, 01:55
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Основными площадками празднования 131-летней годовщины станут Михайловская набережная на правобережье и парк «Арена» на левом берегу. Торжественная программа запланирована на два дня: 29 и 30 июня. Большие концерты запланированы именно на последний день праздника.
В субботу на набережной выступят группы МУККА и «АнимациЯ». Музыканты исполняют песни в жанре рок.
В воскресенье на набережной споет участник группы «Пицца», который исполнит хиты «Пятница», «Улыбка», «Лифт» и другие.
В этот же день в парке «Арена» на сцене исполнит хиты артист Kamazz, который точно понравится молодежной аудитории. Рэпер известен по хитам «В тебе до капли растворюсь», «Я живой», «Как ты там» и других.
В центре города новосибирцев порадует своим исполнением легендарных песен в стиле шансон звезда 90-х Ирина Салтыкова.