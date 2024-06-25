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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Новосибирец вновь обрел биологических родителей

Родителей нашел новосибирец спустя 14 лет в шоу «Жди меня»

25 июня 2024, 13:05
Фото: Жди меня/ТНВ
Новосибирец вновь обрел биологических родителей
Житель Новосибирска нашел своих родителей спустя много лет, подробности он рассказал в эфире ток-шоу «Жди меня».

Сергей Рязанцев лишился биологических родителей в семь лет. До этого возраста он жил с мамой и папой, пока отец не начал выпивать, а мать не оставила его в детском доме. Потом ребенок рос в приемной семье.

После того, как ему исполнилось 18 лет, Сергей решил восстановить связь со своими родными по крови родителями. Для этого он обратился за помощью в программу «Жди меня».

Выяснилось, что его родные живут по отдельности: отец в Омской области, а мать в Алтайском крае. На глазах у телезрителей сын и мать увиделись спустя 14 лет. Также 21-летний Сергей намерен увидеть и отца, когда найдет на это силы.

Фото: Жди меня/ТНВ
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