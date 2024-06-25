Родителей нашел новосибирец спустя 14 лет в шоу «Жди меня»

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Сергей Рязанцев лишился биологических родителей в семь лет. До этого возраста он жил с мамой и папой, пока отец не начал выпивать, а мать не оставила его в детском доме. Потом ребенок рос в приемной семье.
После того, как ему исполнилось 18 лет, Сергей решил восстановить связь со своими родными по крови родителями. Для этого он обратился за помощью в программу «Жди меня».
Выяснилось, что его родные живут по отдельности: отец в Омской области, а мать в Алтайском крае. На глазах у телезрителей сын и мать увиделись спустя 14 лет. Также 21-летний Сергей намерен увидеть и отца, когда найдет на это силы.