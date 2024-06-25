С помощью эхолота нашли тело утонувшего в техническом водоеме новосибирца

В искусственном водоеме практически нулевая видимость, поэтому сотрудники городской аварийно-спасательной службы для поисков использовали эхолот. Утонувшего удалось обнаружить в понедельник буквально в 20 метрах от берега, но на поверхность подняли только сегодня, сообщил глава МАСС Дмитрий Фокин.