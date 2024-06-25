С помощью эхолота нашли тело утонувшего в техническом водоеме новосибирца

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В микрорайоне Затон Новосибирска нашли тело 20-летнего горожанина, попытавшегося ночью переплыть искусственную заводь. Напомним, трагедия случилась в ночь на понедельник, 24 июня.
В искусственном водоеме практически нулевая видимость, поэтому сотрудники городской аварийно-спасательной службы для поисков использовали эхолот. Утонувшего удалось обнаружить в понедельник буквально в 20 метрах от берега, но на поверхность подняли только сегодня, сообщил глава МАСС Дмитрий Фокин.
В поисках тела участвовало 10 сотрудников МАСС, сейчас тело передано полиции для опознания. Очевидцы трагедии рассказали, что погибший решил вплавь добраться до ЖК «Аквамарин», но не рассчитал силы.