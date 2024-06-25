atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

С помощью эхолота нашли тело утонувшего в техническом водоеме новосибирца

С помощью эхолота нашли тело утонувшего в техническом водоеме новосибирца

25 июня 2024, 10:19
Фото: МАСС
В Новосибирске спасатели с помощью эхолота отыскали тело 20-летнего парня, утонувшего ночью в техническом водоеме, следует из сообщения пресс-центра мэрии

В микрорайоне Затон Новосибирска нашли тело 20-летнего горожанина, попытавшегося ночью переплыть искусственную заводь. Напомним, трагедия случилась в ночь на понедельник, 24 июня.

В искусственном водоеме практически нулевая видимость, поэтому сотрудники городской аварийно-спасательной службы для поисков использовали эхолот. Утонувшего удалось обнаружить в понедельник буквально в 20 метрах от берега, но на поверхность подняли только сегодня, сообщил глава МАСС Дмитрий Фокин.

В поисках тела участвовало 10 сотрудников МАСС, сейчас тело передано полиции для опознания. Очевидцы трагедии рассказали, что погибший решил вплавь добраться до ЖК «Аквамарин», но не рассчитал силы.

Дебош из-за отсутствия билетов устроил в аэропорту Новосибирска житель Подмосковья
Узнать подробнее
Читайте также:
В мэрии Новосибирска не ответили на вопрос о помощи городу-побратиму СевастополюЧерный бутлегер разлил 6200 литров поддельного алкоголя для продажи в НовосибирскеСкандальная новосибирская звезда «Пацанок» Бэлла Кузнецова избита в столичном баре
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Спасатели#Водоем#Трагедия#Утонувший#Поиск тела#Городская аварийно-спасательная служба
Подпишитесь
Полная программа Дня города-2024 в Новосибирске: расписание на 29 и 30 июня
Сегодня, 10:16
Экстренное предупреждение из-за дождя и грозы объявлено в Новосибирской области
Сегодня, 09:08
Хищного коршуна приручила фуд-блогер из Новосибирска
Сегодня, 08:09
Минздрав Новосибирской области заявил о скором начале шестой волны COVID-19
18 августа 2022,, 09:44
Электросамокаты временно запретят на День города в Новосибирске
Сегодня, 07:10
50 тысяч рублей вернет новосибирский минздрав ребенку с диабетом
Сегодня, 06:37