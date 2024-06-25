Секреты привлечения денег раскрыла новосибирская ведьма из «Битвы экстрасенсов»

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
Modified Сегодня, 03:01
Updated Сегодня, 03:01
Елена Голунова называет себя ясновидящей, а новосибирцы давно ее прозвали ведьмой Сибири. Женщина была участницей «Битвы экстрасенсов» 13-го сезона. Она дала советы по привлечению денежных средств.
Чтобы деньги в доме были всегда, нужно иметь наличные купюры, а не виртуальные. Тем самым человек привлекает реальные средства. Лучше всего деньги складывать в белый конверт или шкатулку. А вот заглядывать и пересчитывать накопления часто не стоит.
Важным правилом является то, чтобы хранить информацию о ваших накоплениях в тайне. Об этом не нужно рассказывать знакомым, иначе начнутся материальные проблемы.