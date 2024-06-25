Секреты привлечения денег раскрыла новосибирская ведьма из «Битвы экстрасенсов»

Чтобы деньги в доме были всегда, нужно иметь наличные купюры, а не виртуальные. Тем самым человек привлекает реальные средства. Лучше всего деньги складывать в белый конверт или шкатулку. А вот заглядывать и пересчитывать накопления часто не стоит.