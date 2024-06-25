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Влад Кадони и Елена Голунова — оба экстрасенса из Новосибирска

Секреты привлечения денег раскрыла новосибирская ведьма из «Битвы экстрасенсов»

25 июня 2024, 02:59
Фото: Елена Голунова/ВКонтакте
Влад Кадони и Елена Голунова — оба экстрасенса из Новосибирска
Новосибирская ведьма Елена Голунова дала советы по накоплению денег: об этом она рассказала в своем подкасте.

Елена Голунова называет себя ясновидящей, а новосибирцы давно ее прозвали ведьмой Сибири. Женщина была участницей «Битвы экстрасенсов» 13-го сезона. Она дала советы по привлечению денежных средств.

Чтобы деньги в доме были всегда, нужно иметь наличные купюры, а не виртуальные. Тем самым человек привлекает реальные средства. Лучше всего деньги складывать в белый конверт или шкатулку. А вот заглядывать и пересчитывать накопления часто не стоит.

Важным правилом является то, чтобы хранить информацию о ваших накоплениях в тайне. Об этом не нужно рассказывать знакомым, иначе начнутся материальные проблемы.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Деньги#Экстрасенс
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