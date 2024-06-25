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Тело утонувшего в Суенге подростка нашли в Новосибирской области

Тело утонувшего в Суенге подростка нашли в Новосибирской области

25 июня 2024, 08:42
Фото: 1MI
В Новосибирской области нашли тело утонувшего недалеко от Суенгинского водопада подростка, сообщили в МЧС.

В Маслянинском районе Новосибирской области обнаружено тело 13-летнего мальчика, утонувшего недалеко от Суенгинского водопада. Напомним, трагедия случилась в вечером воскресенье, 23 июня.

По первоначальной информации мальчика могло затянуть в трубу — водопад создан искусственно на месте ГЭС на реке Суенга. Но тело обнаружили в полости между бетонными плитами, образовавшейся в весенний паводок, уточнили в региональном МЧС.

По словам главы местного сельсовета, опасное место попытаются заложить строительными материалами. Несмотря на общеизвестную опасность купания в этом месте, местные жители и приезжие часто останавливаются там отдохнуть летом.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Подросток#Трагедия#Водопад#ГЭС#Река Суенга
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