Тело утонувшего в Суенге подростка нашли в Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
В Маслянинском районе Новосибирской области обнаружено тело 13-летнего мальчика, утонувшего недалеко от Суенгинского водопада. Напомним, трагедия случилась в вечером воскресенье, 23 июня.
По первоначальной информации мальчика могло затянуть в трубу — водопад создан искусственно на месте ГЭС на реке Суенга. Но тело обнаружили в полости между бетонными плитами, образовавшейся в весенний паводок, уточнили в региональном МЧС.
По словам главы местного сельсовета, опасное место попытаются заложить строительными материалами. Несмотря на общеизвестную опасность купания в этом месте, местные жители и приезжие часто останавливаются там отдохнуть летом.