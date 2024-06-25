Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
По сообщению пресс-службы компании, за последнее десятилетие на благотворительные цели, социальную поддержку, а также пожертвования холдинг направил более 400 млн рублей, а за последние три года это, в частности, более 250 млн рублей. Об этом пишет lenta.ru.
Компания также активно помогает молодым семьям, содействует развитию спорта, реализации образовательных и медицинских программ. На улучшение жилищных условий молодых и малообеспеченных семей было направлено более 100 миллионов рублей, на развитие профессионального и детского спорта — свыше 120 миллионов. Сумма пожертвований на поддержание и восстановление храмов составила почти 40 миллионов рублей. На реализацию образовательных и медицинских программы компания направила около 25 миллионов рублей. Около 65 миллионов рублей выделено ветеранским и общественно-патриотическим организациям.
По мнению декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве России Александра Шатилова, сегодня «Группа ГМС» выступает ведущим национальным игроком в сфере машиностроения, при этом ведет активную социальную политику и благотворительную деятельность.
По данным источника, сумма налоговых поступлений во все уровни бюджетов, уплаченных предприятиями «Группы ГМС», за 10 лет составила 78 миллиардов рублей.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал, что в 2023 году «Группа ГМС» создала целое направление бизнеса — «Технологии переработки нефти и газа», хотя основной сферой деятельности компании является сервисное обслуживание насосов, компрессоров и турбин зарубежного производства. Он также отметил, что деятельность отечественных российских машиностроителей из «Группы ГМС» также ориентирована на предотвращение сбоев в работе крупнейших предприятий и целых отраслей, поскольку именно от нее зависит наполнение бюджета страны и выполнение социальных обязательств государства.
«Группа ГМС» имеет предприятия в разных регионах России, однако от иностранных активов ей пришлось отказаться из-за санкций Украины и США. Более того, компания успела провести локализацию на своих российских мощностях большей части продукции, ранее производимой за рубежом, — теперь производственные активы предприятия полностью находятся в Российской Федерации и Республике Беларусь.