В «Группе ГМС» представили отчет о благотворительных проектах

Компания также активно помогает молодым семьям, содействует развитию спорта, реализации образовательных и медицинских программ. На улучшение жилищных условий молодых и малообеспеченных семей было направлено более 100 миллионов рублей, на развитие профессионального и детского спорта — свыше 120 миллионов. Сумма пожертвований на поддержание и восстановление храмов составила почти 40 миллионов рублей. На реализацию образовательных и медицинских программы компания направила около 25 миллионов рублей. Около 65 миллионов рублей выделено ветеранским и общественно-патриотическим организациям.