Впечатляющие виды: топ-5 самых дорогих и роскошных дач в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 14:00
Дача находится в Новосибирском районе в ДНТ Царская Усадьба, в 21 километре от города. Участок имеет площадь 14 соток, а сама дача 140 «квадратов». Пожалуй, это самая дорогая дача из предложенных на бесплатных сайтах по продажам недвижимости. В доме сделан ремонт по индивидуальному дизайну. Вид из окон открывается на сосновый бор. Для комфортной жизни есть все условия, в том числе и бытовая техника. Всего комнат внутри — три. Жить там можно круглогодично. Участок сейчас озеленяют: высаживают деревья, ягоды, строят беседку, площадку для детей.
Дача располагается в Новосибирске, в СНТ «Маяк», рядом с Бердским шоссе. Площадь земли — 17 соток, а дома — 123 «квадрата». Дом двухэтажный. Для отдыха есть баня и сауна. Вблизи есть вся инфраструктура: магазины, аптеки, сады и школы.
«Участок разделен нa три части, первая часть гостевой дом, размер 6*4м, спортивный комплекс, уличный туалет. Во второй части стоит дом, размер 9*7м, с баней на первом этаже, большая веранда 9*3м, мангальная зона 5*3м, печка, мангал, тандыр, костровая зона (лобное место), на втором участке (отдельный въезд), дом сторожа 6*4 (с печкой) и хозблок», — написал продавец.
На участке много цветов, кустарников, а постоянными гостями из леса являются утки, бобры, бурундуки, белки и даже цапли.
Дача находится в Новосибирском районе, в поселке Мочище. Площадь участка — 14 соток, а дом достигает 101 «квадрат». Всего комнат внутри четыре, а этажей три. Для отдыха есть баня, сауна. Доехать до центра займет 14 километров, поэтому будущие жильцы смогут насладиться свежим воздухом и тишиной.
«Место очень живописное, экологичное и красивое — рядом сосновый бор, из окон дома вид на реку. Уникальность этого места, во-первых, состоит в том, что это поселок с отлично развитой инфраструктурой — здесь есть все необходимое для полноценной жизни: магазины, аптека, поликлиника, школа, детский сад, сельский совет, почтовое отделение, культурно-досуговый центр и основные инженерные коммуникации, а, во-вторых, до самого дома — качественно заасфальтированная трасса, дорога регулярно чистится — без проблем добраться в любое время года», — говорится в объявлении.
На участке растут и плодоносят плодово-ягодные деревья и кустарники, такие как яблони, груша, вишня, слива, ирга, рябина, калина, жимолость, малина, много цветущих и декоративных растений.
Дача находится в Кировском районе Новосибирска в СНТ «Зеленый Мыс 2». Площадь участка небольшая — 6 соток, а вот дома — 160 «квадратов». Всего этажей в недвижимости — два, а комнат — пять. На даче можно жить в любое время года. Прогуляться до реки займет всего две минуты. На территории есть баня и беседка для хорошего времяпровождения.
Дача находится в Новосибирском районе в ДНТ Царская Усадьба. Площадь участка — 15 соток, а дома — 70 «квадратов». Сам домик небольшой, подойдет для уединения на выходных за городом. Будущих жильцов привлекают грибами, которые можно собирать прямо на участке, ведь он окружен соснами. Через поселок протекает речка Пашенка, на которую можно любоваться каждый день. Также рядом с домом есть озеро, где водится рыба.