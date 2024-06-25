Впечатляющие виды: топ-5 самых дорогих и роскошных дач в Новосибирске

Дача находится в Новосибирском районе в ДНТ Царская Усадьба, в 21 километре от города. Участок имеет площадь 14 соток, а сама дача 140 «квадратов». Пожалуй, это самая дорогая дача из предложенных на бесплатных сайтах по продажам недвижимости. В доме сделан ремонт по индивидуальному дизайну. Вид из окон открывается на сосновый бор. Для комфортной жизни есть все условия, в том числе и бытовая техника. Всего комнат внутри — три. Жить там можно круглогодично. Участок сейчас озеленяют: высаживают деревья, ягоды, строят беседку, площадку для детей.