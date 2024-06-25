atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Где можно купаться?

Всего три новосибирских пляжа прошли санитарный контроль летом 2024

25 июня 2024, 12:05
Фото: atas.info
Где можно купаться?
Санитарным правилам соответствуют только три новосибирских пляжа, о чем информировал Роспотребнадзор.

Положительное санитарное заключение получили следующие места: «У моря Обского»; «Бугринская роща»; «Курорт „Озеро Карачи“. И это в конце июня, когда на протяжении недели сохраняется аномальная жара до +33.

Чтобы получить такое заключение, специалисты оценивали качество воды, расположение, зонирование, а также наличие туалетов, кабинок для переодевания, душевых. Также на качество был проверен песок — с этим проблем не возникло. Исследования проводились по всей Новосибирской области, в 89 местах.

Напомним, что летом в Новосибирске планировали открыть шесть пляжей, которые по большей степени находятся в Советском районе. Также МЧС выпустило список мест, где разрешено проводить отдых, где дежурят спасатели и где официально можно искупаться:

Фото: МЧС

Отметим, что за несколько недель утонули люди, которые купались в неразрешенных местах. Среди погибших были дети.

Четверо утопленников за неделю — новосибирцы гибнут в городских водоемах
Узнать подробнее
Читайте также:
Отец не уследил за сыном на новосибирской реке — ребенок утонулТрое детей и пятеро взрослых утонули за неделю в водоемах Новосибирской области
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Вода#Роспотребнадзор#Купание#Купальный сезон#Пляж
Подпишитесь
Полная программа Дня города-2024 в Новосибирске: расписание на 29 и 30 июня
Сегодня, 10:16
Экстренное предупреждение из-за дождя и грозы объявлено в Новосибирской области
Сегодня, 09:08
Хищного коршуна приручила фуд-блогер из Новосибирска
Сегодня, 08:09
Минздрав Новосибирской области заявил о скором начале шестой волны COVID-19
18 августа 2022,, 09:44
Электросамокаты временно запретят на День города в Новосибирске
Сегодня, 07:10
50 тысяч рублей вернет новосибирский минздрав ребенку с диабетом
Сегодня, 06:37