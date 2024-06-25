Всего три новосибирских пляжа прошли санитарный контроль летом 2024

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Положительное санитарное заключение получили следующие места: «У моря Обского»; «Бугринская роща»; «Курорт „Озеро Карачи“. И это в конце июня, когда на протяжении недели сохраняется аномальная жара до +33.
Чтобы получить такое заключение, специалисты оценивали качество воды, расположение, зонирование, а также наличие туалетов, кабинок для переодевания, душевых. Также на качество был проверен песок — с этим проблем не возникло. Исследования проводились по всей Новосибирской области, в 89 местах.
Напомним, что летом в Новосибирске планировали открыть шесть пляжей, которые по большей степени находятся в Советском районе. Также МЧС выпустило список мест, где разрешено проводить отдых, где дежурят спасатели и где официально можно искупаться:
Отметим, что за несколько недель утонули люди, которые купались в неразрешенных местах. Среди погибших были дети.