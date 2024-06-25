Всего три новосибирских пляжа прошли санитарный контроль летом 2024

Чтобы получить такое заключение, специалисты оценивали качество воды, расположение, зонирование, а также наличие туалетов, кабинок для переодевания, душевых. Также на качество был проверен песок — с этим проблем не возникло. Исследования проводились по всей Новосибирской области, в 89 местах.