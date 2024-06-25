Жары не ждите: каким будет июль 2024 в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:22
Published Сегодня, 01:22
Modified Сегодня, 01:24
Updated Сегодня, 01:24
Gismeteo свидетельствует о том, что сильная жара до +30 долго в регионе не задержится. Первые дни месяца будет комфортная температура. Так, 1 июля потеплеет до +27 днем, но ожидаются дожди и грозы, а уже 4 июня немного похолодает до +23 и тоже ожидается непогода.
World-weather обещает среднюю температуру на протяжении всего месяца в пределах +23…+25. При этом дождь ожидается только в первую неделю, затем дни станут солнечными. Ночью же будет +18.
«Яндекс. Погода» прогнозирует частые дожди. Причем солнечных дней ожидается мало (всего семь). Температура воздуха будет в пределах +24.