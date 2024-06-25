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Published Сегодня, 01:22

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Updated Сегодня, 01:24

Жары не будет

Жары не ждите: каким будет июль 2024 в Новосибирске

25 июня 2024, 01:22
Фото: atas.info
Жары не будет

Опубликован прогноз погоды на июль в Новосибирске

В Новосибирске погодные сервисы выпустили прогноз погоды на второй месяц лета.

Gismeteo свидетельствует о том, что сильная жара до +30 долго в регионе не задержится. Первые дни месяца будет комфортная температура. Так, 1 июля потеплеет до +27 днем, но ожидаются дожди и грозы, а уже 4 июня немного похолодает до +23 и тоже ожидается непогода.

World-weather обещает среднюю температуру на протяжении всего месяца в пределах +23…+25. При этом дождь ожидается только в первую неделю, затем дни станут солнечными. Ночью же будет +18.

«Яндекс. Погода» прогнозирует частые дожди. Причем солнечных дней ожидается мало (всего семь). Температура воздуха будет в пределах +24.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Лето#Жара#Дождь
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