Жары не ждите: каким будет июль 2024 в Новосибирске

Gismeteo свидетельствует о том, что сильная жара до +30 долго в регионе не задержится. Первые дни месяца будет комфортная температура. Так, 1 июля потеплеет до +27 днем, но ожидаются дожди и грозы, а уже 4 июня немного похолодает до +23 и тоже ожидается непогода.