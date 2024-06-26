atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:40

Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 04:42

Updated Сегодня, 04:42

Кто стал самым возрастным отцом

65-летние мужчины стали самыми пожилыми отцами в Новосибирской области

26 июня 2024, 04:40
Фото: 1MI
Кто стал самым возрастным отцом
В Новосибирской области есть не только молодые мамы, но и возрастные папы, подробности рассказали в ЗАГСе.

Раскрыт возраст самых пожилых отцов из региона, у которых появился ребенок в текущем году. Это были двое мужчин в возрасте 65-ти лет. Причем для них это не единственные дети, пишет КП-Новосибирск.

Также ранее стал известен возраст самых юных рожениц. Ими стали две 14-летние школьницы. А вот 15-летний юноша считается самым молодым отцом.

Напомним, ранее мы раскрыли имена самых богатых новосибирцев по версии журнала Forbes в 2024 году. В рейтинг миллиардеров попали два бизнесмена.

Самые богатые новосибирцы по версии журнала Forbes в 2024 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Мамы-малолетки: в Новосибирске две 14-летние девочки родили ребенкаГоре-мать шестерых детей сбежала из-за долгов по алиментам под НовосибирскомАделия, Бажена и Дана: как еще называют новосибирцы своих детей
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Загс#Отцы#Новорожденные
Подпишитесь
Гиблое место: где опаснее всего купаться в Новосибирске
Сегодня, 01:28
Шторм и ливень с градом 26 июня обещает МЧС в Новосибирской области
Сегодня, 01:28
Полная программа Дня города-2024 в Новосибирске: расписание на 29 и 30 июня
Вчера, 10:16
Родителей нашел новосибирец спустя 14 лет в шоу «Жди меня»
Вчера, 13:05
Ребенка покусала бродячая собака — ему заплатят чиновники из Новосибирской области
Вчера, 11:34
Мощные потоки дождевой воды сносят автомобили в Новосибирске
Вчера, 11:08