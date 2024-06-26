65-летние мужчины стали самыми пожилыми отцами в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Раскрыт возраст самых пожилых отцов из региона, у которых появился ребенок в текущем году. Это были двое мужчин в возрасте 65-ти лет. Причем для них это не единственные дети, пишет КП-Новосибирск.
Также ранее стал известен возраст самых юных рожениц. Ими стали две 14-летние школьницы. А вот 15-летний юноша считается самым молодым отцом.
Напомним, ранее мы раскрыли имена самых богатых новосибирцев по версии журнала Forbes в 2024 году. В рейтинг миллиардеров попали два бизнесмена.