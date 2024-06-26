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Published Сегодня, 11:36

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Updated Сегодня, 11:40

73 мигранта выдворят из страны после рейда в Новосибирской области

73 мигранта выдворят из страны после рейда в Новосибирской области

26 июня 2024, 11:36
Фото: 1MI
В Новосибирской области прошло профилактическое мероприятие «Патент», следует из сообщения областного полицейского управления.

73 мигранта будут выдворены из России по итогам профилактической операции «Патент», проведенной в Новосибирской области. Соответствующие решения уже приняты в судах, рассказали в пресс-службе регионального управления полиции.

Рейды проводились по месту жительства иностранных граждан, а также на предприятиях, где они трудятся. В итоге было составлено 243 административных протокола.

Наказаны будут также и работодатели, незаконно взявшие на работу иностранцев и граждане, помогавшие им с незаконной регистрацией. Нескольких мигрантов уличили в нарушении действующих ограничений на некоторые виды трудовой деятельности.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирская область#Мигранты#Работодатели#Выдворение#Незаконная регистрация
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