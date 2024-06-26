73 мигранта выдворят из страны после рейда в Новосибирской области

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
73 мигранта будут выдворены из России по итогам профилактической операции «Патент», проведенной в Новосибирской области. Соответствующие решения уже приняты в судах, рассказали в пресс-службе регионального управления полиции.
Рейды проводились по месту жительства иностранных граждан, а также на предприятиях, где они трудятся. В итоге было составлено 243 административных протокола.
Наказаны будут также и работодатели, незаконно взявшие на работу иностранцев и граждане, помогавшие им с незаконной регистрацией. Нескольких мигрантов уличили в нарушении действующих ограничений на некоторые виды трудовой деятельности.