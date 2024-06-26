Аномальная жара до +35 сведет с ума новосибирцев — душный прогноз

Posted Сегодня, 02:39
Published Сегодня, 02:39
Modified Сегодня, 02:41
Updated Сегодня, 02:41
Жаркая погода будет до конца недели. По данным Западно-Сибирского УГМС, 26 июня воздух прогреется до +33. Во второй половине дня передают сильный дождь, грозы и шквалистый ветер.
27 июня в дневное время местами по региону ожидается до +34 тепла. Короткие дожди все также сохранятся.
28 июня станет самым жарким днем. В это время столбик термометра покажет до +35. Причем осадков не ожидается, а это значит, что будет стоять духота.
Другие погодные сервисы передают, что на выходных воздух прогреется до +27…+31. Дождя не предвидится.