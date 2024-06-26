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Posted Сегодня, 02:39

Published Сегодня, 02:39

Modified Сегодня, 02:41

Updated Сегодня, 02:41

Жара сохранится до конца недели

Аномальная жара до +35 сведет с ума новосибирцев — душный прогноз

26 июня 2024, 02:39
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Жара сохранится до конца недели

Аномальная жара до +35 ожидается в Новосибирской области на неделе

В Новосибирской области сохраняется сильная жара, от которой устали уже все сибиряки: синоптики представили новый прогноз.

Жаркая погода будет до конца недели. По данным Западно-Сибирского УГМС, 26 июня воздух прогреется до +33. Во второй половине дня передают сильный дождь, грозы и шквалистый ветер.

27 июня в дневное время местами по региону ожидается до +34 тепла. Короткие дожди все также сохранятся.

28 июня станет самым жарким днем. В это время столбик термометра покажет до +35. Причем осадков не ожидается, а это значит, что будет стоять духота.

Другие погодные сервисы передают, что на выходных воздух прогреется до +27…+31. Дождя не предвидится.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Ливень#Жара#Дождь
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