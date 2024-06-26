День всех святых в православии 30 июня 2024: что за праздник и кого почитают

Первые упоминания о празднике делал Иоанн Златоуст в IV веке в своих проповедях, подчеркивая прославление всех святых, что пострадали за веру в Христа, и существование особого дня для их почитания. Студийский и Иерусалимский Типиконы окончательно установили Собор всех святых в православии на первое воскресенье после Пятидесятницы, то есть это восьмое воскресенье после Пасхи.