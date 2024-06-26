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Published Сегодня, 06:12

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Updated Сегодня, 09:02

Православный праздник отмечается в воскресенье

День всех святых в православии 30 июня 2024: что за праздник и кого почитают

26 июня 2024, 06:12
Фото: 1MI
Православный праздник отмечается в воскресенье
В первое воскресенье после Дня Святой Троицы (Пятидесятницы) отмечается Собор всех святых или Неделя всех святых в православии: рассказываем, кому посвящен этот праздник, который отмечают 30 июня 2024.

Неделя всех святых — что за праздник в православии

Этот праздник посвящен прославлению всех святых. Традиция чтения всех святых или мучеников возникла еще в IV–V веках на Востоке Римской империи и затем распространилась среди всех христиан. В православии Собор всех святых отмечается в первое воскресенье после Пятидесятницы, а в католицизме — 1 ноября.

Первые упоминания о празднике делал Иоанн Златоуст в IV веке в своих проповедях, подчеркивая прославление всех святых, что пострадали за веру в Христа, и существование особого дня для их почитания. Студийский и Иерусалимский Типиконы окончательно установили Собор всех святых в православии на первое воскресенье после Пятидесятницы, то есть это восьмое воскресенье после Пасхи.

Когда появился праздник?Когда появился праздник?
Когда появился праздник?
Фото: 1MI

В чем идея праздника всех святых

Основной идеей этого праздника считается прославление всех святых, включая неизвестных. Выбор даты обоснован тем, что, несмотря на разные эпохи и деяния, все святые были одарены благодатью Святого Духа, который явился верующим в день Пятидесятницы.

В православии все святые делятся на несколько групп в зависимости от обстоятельств канонизации. Матерь Божия считается выше всех святых, за ней следуют ангелы, потом апостолы, равноапостольные, мученики, великомученики, исповедники, святители, священномученики, преподобные и преподобномученики.

Традиционно Собор всех святых в православии является завершением седмицы после Пятидесятницы и началом Петровского поста.

Кого почитают на Неделе святыхКого почитают на Неделе святых
Кого почитают на Неделе святых
Фото: 1MI

Народные обычаи и предсказания

Аналогично тому, как на Западе существуют свои традиции, у славян также давно существовали народные обычаи, например, обряд «проводов весны» или «русалий», который пользовался популярностью среди деревенской молодежи еще в конце XIX века. На «проводах» люди красили лица сажей, наряжались в костюмы различных животных, с песнями и криками выходили за пределы поселения. Однако такие традиции осуждались церковью.

Что же можно и чего следует избегать?

Естественно, подобные «народные обряды», как и «Хэллоуин» на Западе, не имеют христианского происхождения. Сейчас можно лишь утверждать, что:

  • можно и нужно посетить церковь, причаститься, и, конечно же, прочитать дома молитвы и песнопения к празднику;
  • не стоит следовать различным суевериям, повторяя языческие обряды.
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Вера#Православие#Церковь#Россия#Праздник#Все материалы авторов
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