День всех святых в православии 30 июня 2024: что за праздник и кого почитают

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Этот праздник посвящен прославлению всех святых. Традиция чтения всех святых или мучеников возникла еще в IV–V веках на Востоке Римской империи и затем распространилась среди всех христиан. В православии Собор всех святых отмечается в первое воскресенье после Пятидесятницы, а в католицизме — 1 ноября.
Первые упоминания о празднике делал Иоанн Златоуст в IV веке в своих проповедях, подчеркивая прославление всех святых, что пострадали за веру в Христа, и существование особого дня для их почитания. Студийский и Иерусалимский Типиконы окончательно установили Собор всех святых в православии на первое воскресенье после Пятидесятницы, то есть это восьмое воскресенье после Пасхи.
Основной идеей этого праздника считается прославление всех святых, включая неизвестных. Выбор даты обоснован тем, что, несмотря на разные эпохи и деяния, все святые были одарены благодатью Святого Духа, который явился верующим в день Пятидесятницы.
В православии все святые делятся на несколько групп в зависимости от обстоятельств канонизации. Матерь Божия считается выше всех святых, за ней следуют ангелы, потом апостолы, равноапостольные, мученики, великомученики, исповедники, святители, священномученики, преподобные и преподобномученики.
Традиционно Собор всех святых в православии является завершением седмицы после Пятидесятницы и началом Петровского поста.
Аналогично тому, как на Западе существуют свои традиции, у славян также давно существовали народные обычаи, например, обряд «проводов весны» или «русалий», который пользовался популярностью среди деревенской молодежи еще в конце XIX века. На «проводах» люди красили лица сажей, наряжались в костюмы различных животных, с песнями и криками выходили за пределы поселения. Однако такие традиции осуждались церковью.
Естественно, подобные «народные обряды», как и «Хэллоуин» на Западе, не имеют христианского происхождения. Сейчас можно лишь утверждать, что: