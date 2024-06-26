Девочка пошла на реку с одноклассниками и утонула под Новосибирском

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Девочка пришла на реку вместе с одноклассниками. При этом плавать она так и не научилась, но пошла в воду. При этом на берегу установлены запрещающие знаки, но компанию это не смутило. Вода здесь имеет быстрое течение, образуются водовороты, дно богато на глубокие ямы.
Жителям напомнили, что в Искитиме можно купаться только на участке реки Бердь в Центральном микрорайоне на правом берегу.
Власти бьют тревогу о большом количестве утопленников в этом сезоне. При этом спасателей категорически не хватает, а жители региона халатно относятся к своим жизням, выбирая для купания запрещенные места.