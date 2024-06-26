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Девочка утонула в реке под Новосибирском

Девочка пошла на реку с одноклассниками и утонула под Новосибирском

26 июня 2024, 07:35
Фото: 1MI

Девочка утонула в реке под Новосибирском

25 июня в Искитиме 13-летняя девочка пришла искупаться в реке Бердь в районе пешеходного моста, рассказали в Службе гражданской защиты населения Искитима.

Девочка пришла на реку вместе с одноклассниками. При этом плавать она так и не научилась, но пошла в воду. При этом на берегу установлены запрещающие знаки, но компанию это не смутило. Вода здесь имеет быстрое течение, образуются водовороты, дно богато на глубокие ямы.

Жителям напомнили, что в Искитиме можно купаться только на участке реки Бердь в Центральном микрорайоне на правом берегу.

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Власти бьют тревогу о большом количестве утопленников в этом сезоне. При этом спасателей категорически не хватает, а жители региона халатно относятся к своим жизням, выбирая для купания запрещенные места.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Дети#Утонул#Девочка-подросток
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