Действительно ли с возрастом люди становятся мудрее?

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
В этом материале мы расскажем, действительно ли данная аксиома верна и все ли из нас с годами превратятся в мудрых старцев.
В культуре многих народов стариков воспринимают как источник жизненного опыта и бесценной информации. Представители научного мира не готовы согласиться с тем, что мудрость находится в непосредственной зависимости от числа прожитых лет. Ученые заявляют, что мудрость формируется скорее под влиянием личностных характеристик — эмоционального интеллекта, поведенческой культуры и когнитивных способностей в целом, информирует newia.ru.
Еще во времена Аристотеля начали появляться теории относительно того, что следует считать мудростью. Если объединить их с современными, мудрость можно рассматривать как совокупность эмоциональных и межличностных компонентов — способности производить оценку обстоятельств с нескольких точек зрения, контролировать свои эмоции и проявлять эмпатию, а также стремления к достижению общего блага.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что мудрость — это жизненный опыт и способность к его самостоятельному анализу, умение сопереживать окружающим и контролировать эмоции, а также способность оценивать события в перспективе. В большинстве своем с годами люди и в самом деле мудреют — они демонстрируют навыки управления эмоциями и способны делать выводы на основании своих и чужих ошибок.