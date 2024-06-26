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Posted Сегодня, 18:40

Published Сегодня, 18:40

Modified Сегодня, 18:41

Updated Сегодня, 18:41

Действительно ли с возрастом люди становятся мудрее?

Действительно ли с возрастом люди становятся мудрее?

26 июня 2024, 18:40
Фото: Изображение Midjourney
Чаще всего люди не принимают старость, негативно реагируя на этот неизбежный процесс. Но многие утешают себя тем, что в старости станут мудрее за счет навыков и опыта, приобретенных с годами.

В этом материале мы расскажем, действительно ли данная аксиома верна и все ли из нас с годами превратятся в мудрых старцев.

В культуре многих народов стариков воспринимают как источник жизненного опыта и бесценной информации. Представители научного мира не готовы согласиться с тем, что мудрость находится в непосредственной зависимости от числа прожитых лет. Ученые заявляют, что мудрость формируется скорее под влиянием личностных характеристик — эмоционального интеллекта, поведенческой культуры и когнитивных способностей в целом, информирует newia.ru.

Еще во времена Аристотеля начали появляться теории относительно того, что следует считать мудростью. Если объединить их с современными, мудрость можно рассматривать как совокупность эмоциональных и межличностных компонентов — способности производить оценку обстоятельств с нескольких точек зрения, контролировать свои эмоции и проявлять эмпатию, а также стремления к достижению общего блага.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что мудрость — это жизненный опыт и способность к его самостоятельному анализу, умение сопереживать окружающим и контролировать эмоции, а также способность оценивать события в перспективе. В большинстве своем с годами люди и в самом деле мудреют — они демонстрируют навыки управления эмоциями и способны делать выводы на основании своих и чужих ошибок.

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