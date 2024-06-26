Действительно ли с возрастом люди становятся мудрее?

Из вышесказанного можно сделать вывод, что мудрость — это жизненный опыт и способность к его самостоятельному анализу, умение сопереживать окружающим и контролировать эмоции, а также способность оценивать события в перспективе. В большинстве своем с годами люди и в самом деле мудреют — они демонстрируют навыки управления эмоциями и способны делать выводы на основании своих и чужих ошибок.