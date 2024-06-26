Дома заключили подозреваемого в смертельном пожаре в цехе под Новосибирском

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Updated Сегодня, 03:40
20 июня возгорание произошло в производственном цехе частной компании, осуществляющей деятельность в городе Обь. Погиб один работник, еще несколько человек получили ожоги. Один из пострадавших позже скончался в больнице.
Под подозрение пал ответственный за охрану труда на производстве Александр Иващенко. Предполагается, что он не соблюдал свои обязанности, в результате чего по неосторожности погибли люди.
Суд постановил, что подозреваемый будет находиться под домашним арестом на время расследования. Это решение еще можно обжаловать.