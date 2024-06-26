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Published Сегодня, 03:38

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Updated Сегодня, 03:40

Цех загорелся

Дома заключили подозреваемого в смертельном пожаре в цехе под Новосибирском

26 июня 2024, 03:38
Фото: 1MI
Цех загорелся
Подозреваемый по уголовному делу о смертельном пожаре ближайшие два месяца проведет под домашним арестом, сообщает пресс-служба суда Новосибирской области.

20 июня возгорание произошло в производственном цехе частной компании, осуществляющей деятельность в городе Обь. Погиб один работник, еще несколько человек получили ожоги. Один из пострадавших позже скончался в больнице.

Под подозрение пал ответственный за охрану труда на производстве Александр Иващенко. Предполагается, что он не соблюдал свои обязанности, в результате чего по неосторожности погибли люди.

Суд постановил, что подозреваемый будет находиться под домашним арестом на время расследования. Это решение еще можно обжаловать.

До двух человек увеличилось число жертв пожара в цехе города Обь
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